Общая сумма имущественных налогов в России за год выросла на 10%

В 2026 году она превысила 452 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Общий объем начислений имущественных налогов в 2026 году превысил 452 млрд рублей, что на 10% больше прошлогоднего показателя. Об этом «Вестям» сообщил начальник Управления налогообложения имущества ФНС России Алексей Лащенов.

В налоговые уведомления включены транспортный и земельный налоги, налог на имущество физических лиц и НДФЛ. Всего в 2026 году ведомство направит 69,9 млн уведомлений, более 90% из которых придут в электронном виде.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Надо сказать, что общий объем начислений имущественных налогов в этом году в целом за предшествующий налоговый период у нас составил более 452 миллиардов рублей. Это на 10% больше, чем к прошлому году, — заявил Лащенов.

Рост налоговых начислений связан с увеличением количества имущества, обновленными ставками и правилами предоставления льгот.

Напомним, налоговые органы стали активнее запрашивать у банков сведения о клиентах, составляющие банковскую тайну. На рост числа подобных обращений с лета 2026 года указала Ассоциация российских банков (АРБ).

Галия Гарифуллина