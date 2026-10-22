Лишь в 10 регионах России оборот оптовой торговли превысил 1 трлн рублей в 2026 году

На первом месте в топе оказалась Москва, а на восьмом — Татарстан

Фото: Реальное время

Среди всех субъектов России самый большой объем оборота оптовой торговли по итогам января — августа 2026 года зафиксирован в Москве (5,6 трлн). На втором месте по данному показателю оказалась Московская область (3,5 трлн), а замкнул тройку лидеров Санкт-Петербург (2,4 трлн), следует из данных Росстата.

В топ-5 также попали Краснодарский край (2 трлн) и Ростовская область (1,45 трлн). На шестом месте — Свердловская область (1,3 трлн), на седьмом — Башкортостан (1,28 трлн), на восьмом — Татарстан (1,27 трлн). Девятое и десятое места достались Нижегородской и Челябинской областям (чуть более 1 трлн рублей в обоих субъектах России).



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Оптовая торговля — вид торговой деятельности, при которой товары продаются крупными партиями юрлицам, индивидуальным предпринимателям или государственным структурам не для личного, семейного или домашнего использования, а для дальнейшей перепродажи, переработки или использования в предпринимательской деятельности.

В цепочке поставок оптовая компания выступает посредником: закупает товары у производителей или крупных поставщиков, хранит их на своих складах, а затем распределяет среди розничных продавцов, производственных предприятий или других бизнес-клиентов.

Кто еще оказался в лидерах и аутсайдерах по объему и динамике оптовой торговли и чем она отличается от розничной — в материале «Реального времени».

Никита Егоров