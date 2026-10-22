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Экономика

Названы регионы России с наименьшим оборотом оптовой торговли

13:44, 22.10.2026

Объем оборота у антилидера — 10,3 млрд рублей

Названы регионы России с наименьшим оборотом оптовой торговли
Фото: Максим Платонов

Наименьший объем оптовой торговли среди регионов России зафиксирован в Ненецком автономном округе (10,3 млрд), следует из данных Росстата. Также небольшие показатели у Чукотки (16,2 млрд). На третьем месте — Еврейская автономная область (38,1 млрд). Добавим, что последние два региона ранее оказались в лидерах по динамике прироста оборота.

На четвертом месте в топе — Ингушетия (44,7 млрд), на пятом — Магаданская область (47,4 млрд). На 6—10-м местах рейтинга расположились Алтай (47,8 млрд), республики Тыва (58,9 млрд), Калмыкия (59,4 млрд) и Карачаево-Черкесия (60 млрд), а также Севастополь (88 млрд).

Кто еще оказался в лидерах и аутсайдерах по объему и динамике оптовой торговли и чем она отличается от розничной — в материале «Реального времени».

Никита Егоров

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