Цитаты недели: Путин — об истории Украины, «шайке наркоманов и неонацистов», Володин — о рубле
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Последняя неделя февраля, в течение которой Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а также начала спецоперацию в Донбассе, выдалась беспрецедентно богатой на исторические цитаты. «Реальное время» предлагает ознакомиться с самыми главными из них.
О становлении Украины
Президент России Владимир Путин выступил в понедельник вечером с обращением к россиянам, в котором пояснял причины своего решения о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Свою речь начал издалека, рассмотрев исторический путь Украины, начиная «с издавна» и закачивая не столь далеким прошлым. Длилось выступление почти час. За это время глава государства рассказал, что Украина «целиком и полностью была создана Россией <...> за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий», задался вопросом, зачем Хрущев подарил ей Крым, а потом и вовсе заявил, что «Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности».
О гениальном плане Путина
Восторженно и позитивно воспринял новость о признании Россией ЛНР и ДНР бывший президент США Дональд Трамп. При этом он не упустил возможность хоть и не напрямую, но съязвить в адрес действующего американского лидера Джо Байдена, заявив, что будь он на своем прежнем посту и сейчас, Путин на этот шаг бы не решился. По словам Трампа, пока он был у власти в США, ситуация вокруг Украины была спокойной. Это он объяснил хорошими отношениями с президентом России: «Я ему нравился. Он нравился мне».
О киевской «шайке наркоманов и неонацистов»
На следующий день после начала военной спецоперации в Донбассе, 25 февраля, президент России Владимир Путин обратился к украинским военным и призвал их взять власть на Украине на себя. Действующие власти соседней страны добрых чувств у Путина не вызывают — он считает их «шайкой наркоманов и неонацистов». Именно от них он и пытается освободить украинский народ, по крайней мере, так сказал министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с представителями МИД ЛНР и ДНР. За подробностями о специальной военной операции России в Донбассе следите в сюжете «Реального времени».
Об антипутинской коалиции
После того, как Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский обратился за поддержкой и помощью к Западу. Чтобы остановить действия России, которые там рассматриваются как вторжение, он призвал создать коалицию против ее лидера. Урегулировать ситуацию он решил не путем переговоров с Москвой, а путем ее «принуждения к миру». Помощь от западных стран Зеленский получил, а вместе с этим решил разорвать дипломатические отношения с Россией.
О мыслях россиян
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, которая выступала за признание ЛНР и ДНР, раскритиковала россиян, которые не одобряют проведение специальной военной операции в Донбассе. По ее мнению, такие люди думают о себе, но совсем не озабочены мыслями о своей стране. Она считает, что об этом надо размышлять, ведь в любой момент мирная жизнь может оказаться под угрозой, чего нельзя допустить.
О недоработках властей
Президент Татарстана Рустам Минниханов при обсуждении вопроса о нехватке школ для казанских школьников заявил, что причина проблемы — недоработка властей. Он отметил, что новые образовательные учреждения куда современнее, в них есть даже бассейны, чего не встретишь в старых. У этой проблемы есть решение — ремонт, в котором нуждаются не только школы. Так, в Казани еще 197 садиков нуждаются в капремонте.
О кратчайшем пути к мозгам людей
На XII сессии Казгордумы с лекцией для депутатов выступил местный блогер Булат Закиров. Он простым языком разъяснил народным слугам, как тем взаимодействовать с населением в социальных сетях. Чиновникам, которым некомфортно так работать, он порекомендовал обращаться к блогерам с лояльной аудиторией, которые будут ретранслировать пожелания или идеи властей среди населения либо доносить до власти просьбы простых сограждан. Боящимся критики Закиров напомнил, что «травля в комментариях — это тоже нормально».
О вере в рубль как пути его восстановления
Инструкцию, как поддержать российский рубль и укрепить внутреннюю экономику, дал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. По его словам, все, что нужно для восстановления и укрепления национальной валюты, которая рухнула после признания ЛНР и ДНР и последующей военной операции в Донбассе, — это вера в нее. Это лишь первое условие в «рецепте» Володина. Второй пункт, пожалуй, понравился бы Валентине Матвиенко — размышления о судьбе России.
О пакете с пакетами
Российских чиновников не пугают новые санкции, которые за последнюю неделю обрушились на нашу страну. Так, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Афанасьева дала понять, что, по ее мнению, для России — это привычная вещь.
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