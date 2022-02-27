Цитаты недели: Путин — об истории Украины, «шайке наркоманов и неонацистов», Володин — о рубле

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Последняя неделя февраля, в течение которой Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а также начала спецоперацию в Донбассе, выдалась беспрецедентно богатой на исторические цитаты. «Реальное время» предлагает ознакомиться с самыми главными из них.

О становлении Украины

Собственно, как уже сказал, в результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина». Он ее автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины. А сейчас «благодарные потомки» посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизацией называется. Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это вполне устраивает.

Президент России Владимир Путин выступил в понедельник вечером с обращением к россиянам, в котором пояснял причины своего решения о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Свою речь начал издалека, рассмотрев исторический путь Украины, начиная «с издавна» и закачивая не столь далеким прошлым. Длилось выступление почти час. За это время глава государства рассказал, что Украина «целиком и полностью была создана Россией <...> за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий», задался вопросом, зачем Хрущев подарил ей Крым, а потом и вовсе заявил, что «Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности».



О гениальном плане Путина

Я вошел вчера в дом, там работал телевизор, и я сказал: «Это гениально». Путин объявляет большую часть Украины <...> независимой. О, это замечательно. <...> Я имею в виду, вы знаете, он крутой парень, у него большое обаяние и много гордости. Но то, как он любит свою страну, понимаете? Он любит свою страну. Сейчас он ведет себя немного по-другому, я думаю», — отметил бывший президент США <...> Я знал, что он всегда хотел на Украину. Я говорил с ним об этом. Я говорил: «У тебя ничего не получится. У тебя не получится». Но я видел, что он хочет этого.

Восторженно и позитивно воспринял новость о признании Россией ЛНР и ДНР бывший президент США Дональд Трамп. При этом он не упустил возможность хоть и не напрямую, но съязвить в адрес действующего американского лидера Джо Байдена, заявив, что будь он на своем прежнем посту и сейчас, Путин на этот шаг бы не решился. По словам Трампа, пока он был у власти в США, ситуация вокруг Украины была спокойной. Это он объяснил хорошими отношениями с президентом России: «Я ему нравился. Он нравился мне».



О киевской «шайке наркоманов и неонацистов»

Военнослужащие вооруженных сил Украины! Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ.

На следующий день после начала военной спецоперации в Донбассе, 25 февраля, президент России Владимир Путин обратился к украинским военным и призвал их взять власть на Украине на себя. Действующие власти соседней страны добрых чувств у Путина не вызывают — он считает их «шайкой наркоманов и неонацистов». Именно от них он и пытается освободить украинский народ, по крайней мере, так сказал министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с представителями МИД ЛНР и ДНР. За подробностями о специальной военной операции России в Донбассе следите в сюжете «Реального времени».



Об антипутинской коалиции

Призываем немедленно остановить Путина, войну против Украины и всего мира! Создание антипутинской коалиции. Немедленные санкции, защита и финансовая поддержка Украины! Закройте воздушное пространство! Мир должен принудить Россию к миру!

После того, как Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский обратился за поддержкой и помощью к Западу. Чтобы остановить действия России, которые там рассматриваются как вторжение, он призвал создать коалицию против ее лидера. Урегулировать ситуацию он решил не путем переговоров с Москвой, а путем ее «принуждения к миру». Помощь от западных стран Зеленский получил, а вместе с этим решил разорвать дипломатические отношения с Россией.



О мыслях россиян

Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях. Но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и многое другое — о чем мы неоднократно слышали — и главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь, — вот этого нельзя допустить.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, которая выступала за признание ЛНР и ДНР, раскритиковала россиян, которые не одобряют проведение специальной военной операции в Донбассе. По ее мнению, такие люди думают о себе, но совсем не озабочены мыслями о своей стране. Она считает, что об этом надо размышлять, ведь в любой момент мирная жизнь может оказаться под угрозой, чего нельзя допустить.



О недоработках властей

Не будем системно решать — будет сложно. Где-то что-то мы недоработали. Мы знаем, что по школам и детсадам идет разговор по всей стране. По детсадам еще большая стоит задача. Мы видели школу Казани, где и бассейн, и спортзал есть. Не секрет, есть школы, где тоже наши дети [а там всего этого нет], и дети не виноваты, что оказались в школе, которая раньше была построена.

Президент Татарстана Рустам Минниханов при обсуждении вопроса о нехватке школ для казанских школьников заявил, что причина проблемы — недоработка властей. Он отметил, что новые образовательные учреждения куда современнее, в них есть даже бассейны, чего не встретишь в старых. У этой проблемы есть решение — ремонт, в котором нуждаются не только школы. Так, в Казани еще 197 садиков нуждаются в капремонте.



О кратчайшем пути к мозгам людей

Люди выходят на улицу бесплатно, рискуя потерять работу или получить дубинкой, — безоговорочно верят своему лидеру, не пытаясь задуматься, правда или нет эти ролики на YouTube. Верят, потому что [лидеры оппозиции] гораздо доступнее, у них есть соцсети. Они ближе к людям, чем вы, люди, управляющие страной! Почему вы, управляющие городом, Татарстаном, страной, не используете этот канал? Самый кратчайший путь к мозгам людей!

На XII сессии Казгордумы с лекцией для депутатов выступил местный блогер Булат Закиров. Он простым языком разъяснил народным слугам, как тем взаимодействовать с населением в социальных сетях. Чиновникам, которым некомфортно так работать, он порекомендовал обращаться к блогерам с лояльной аудиторией, которые будут ретранслировать пожелания или идеи властей среди населения либо доносить до власти просьбы простых сограждан. Боящимся критики Закиров напомнил, что «травля в комментариях — это тоже нормально».



О вере в рубль как пути его восстановления

Бывает, на бирже оценивают риски. Экономика нашей страны развивается, с вызовами справляется. Надо верить в свою национальную валюту. Надо думать о развитии нашей страны, и тогда рубль восстановится, станет укрепляться.

Инструкцию, как поддержать российский рубль и укрепить внутреннюю экономику, дал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. По его словам, все, что нужно для восстановления и укрепления национальной валюты, которая рухнула после признания ЛНР и ДНР и последующей военной операции в Донбассе, — это вера в нее. Это лишь первое условие в «рецепте» Володина. Второй пункт, пожалуй, понравился бы Валентине Матвиенко — размышления о судьбе России.



О пакете с пакетами

Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего этот пакет с пакетами существует в нашем доме.

Российских чиновников не пугают новые санкции, которые за последнюю неделю обрушились на нашу страну. Так, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Афанасьева дала понять, что, по ее мнению, для России — это привычная вещь.

