Опубликован список литературы об СВО для школьных библиотек

В списке для 5—9-х классов — «Тени Донбасса» Олега Роя

Фото: Артем Дергунов

Министерство просвещения обнародовало перечень патриотической литературы, рекомендованной для школьных библиотек. В списке представлены произведения современных авторов, в том числе о ходе специальной военной операции.

— Произведения, включенные в списки, призваны познакомить школьников с богатейшим наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы подрастающего поколения и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности, — сообщает пресс-служба ведомства.

Для учащихся 5—9-х классов в раздел «Za наших» включены книги «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны. Неотправленные письма» Олега Роя и «Герои СВО. Символы российского мужества» Михаила Федорова.

Для старшеклассников (10—11-х классов) в этот же раздел вошли произведения Николая Иванова «Суворовец Воевода», Олега Измайлова «Донбасс — сердце России», Александра Можаева «За чертой», Валерия Поволяева «Путь кочевника», Алексея Шорохова «Бранная слава», а также сборник под редакцией Татьяны Родионовой «Поэzия русской зимы».

Ранее Минпросвещения России разъяснило порядок приема в 10-й класс, подтвердив, что каждый выпускник 9-го класса имеет право на получение среднего общего образования.

Вадим Вахрушев