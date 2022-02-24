Матвиенко: россияне, выступающие против военной операции на Украине, думают о своих сиюминутных проблемах

Жители России, которые выступают против военной операции на Украине, думают о своих сиюминутных проблемах и трудностях. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях. Но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и много другое — о чем мы неоднократно слышали — и главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь, — вот этого нельзя допустить, — приводит слова Матвиенко «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Сегодня в Следственном комитете РФ предупредили об ответственности за противоправные действия по организации и проведению несанкционированных акций из-за операции на Украине. Все факты правонарушений получат адекватную правовую оценку, а лица, совершившие их, понесут ответственность.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова