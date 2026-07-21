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Путин примет участие в саммите АТЭС в Китае

17:03, 21.07.2026

Мероприятие пройдет 18—19 ноября в Шэньчжэне

Путин примет участие в саммите АТЭС в Китае
Фото: Динар Фатыхов

Российскую делегацию на предстоящем саммите АТЭС возглавит президент Владимир Путин. Встреча лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона состоится 18—19 ноября в Шэньчжэне. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

— Это свидетельствует о том, какое значение мы придаем экономическим отношениям с партнерами в АТР, в частности с КНР, высокой оценке нами китайских подходов к наращиванию потенциала АТЭС по стимулированию прогресса и благосостояния, — передает слова Бердыева ТАСС.

В этом году КНР председательствует на форуме и предложила три главных направления — открытость, инновации и совместную работу. Под китайским руководством пройдут 11 отраслевых встреч на уровне министров.

Ранее Китай продлил безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года.

Вадим Вахрушев

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