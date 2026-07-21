В России запретили хакеров, устроивших сбой в «Аэрофлоте»

Они заявляли о причастности к масштабному сбою в системах «Аэрофлота» летом 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

Верховный суд России удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и признал хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY» экстремистскими организациями. Их деятельность на территории страны запрещена, решение подлежит немедленному исполнению.

— Суд решил заявление генерального прокурора удовлетворить, признать хакерские группировки экстремистскими и запретить их деятельность в РФ, — передает РБК слова судьи

Теперь за участие в этих группах, их финансирование или любую поддержку предусмотрена уголовная ответственность по статьям об экстремизме.

Наиболее громкой акцией, к которой причастны обе группировки, стала атака на IT-инфраструктуру «Аэрофлота» в июле 2025 года. Тогда из-за сбоя в системах авиакомпания была вынуждена отменить и перенести десятки рейсов из московского аэропорта Шереметьево.

Ранее в Бразилии хакеры взломали государственную систему экстренного оповещения.

Вадим Вахрушев