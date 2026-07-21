Проверки показали высокое качество производства лекарств в России

В Минздраве заявили, что не видят увеличения рисков приостановки оборота препаратов

Фото: Михаил Захаров

Минздрав подвел итоги проверок российских производителей лекарств. По результатам инспекций большинство фармпредприятий работают в соответствии с надлежащей производственной практикой, сообщил заместитель министра Сергей Глаголев на заседании в Госдуме.

— Более того, в настоящее время при выявлении подобных нарушений в рамках закона о техническом регулировании производитель вправе — и производители пользуются этим правом — приостановить обращение соответствующих лекарственных средств, — передает ТАСС слова Глаголева.

Глаголев также отметил, что ведомство не видит оснований для беспокойства: риски приостановки оборота лекарств, попавших под контроль, не растут.

Ранее в Казани зафиксировали рост спроса на препараты для желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы.

Вадим Вахрушев