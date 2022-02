Зеленский призвал Запад создать антипутинскую коалицию

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу с просьбой о создании коалиции против президента РФ Владимира Путина, об этом он сообщил в своем Twitter.



Он сообщил, что поговорил с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Призываем немедленно остановить Путина, войну против Украины и всего мира! Создание антипутинской коалиции. Немедленные санкции, защита и финансовая поддержка Украины! Закройте воздушное пространство! Мир должен принудить Россию к миру», — написал Зеленский.

Talked to @POTUS, @OlafScholz, @eucopresident, @AndrzejDuda, @BorisJohnson. Urge to stop Putin, war against & the world immediately! Building an anti-Putin coalition. Immediate sanctions, defense & financial support to ! Close the airspace! The world must force into peace