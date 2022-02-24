Зеленский призвал Запад создать антипутинскую коалицию

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу с просьбой о создании коалиции против президента РФ Владимира Путина, об этом он сообщил в своем Twitter.



Он сообщил, что поговорил с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Призываем немедленно остановить Путина, войну против Украины и всего мира! Создание антипутинской коалиции. Немедленные санкции, защита и финансовая поддержка Украины! Закройте воздушное пространство! Мир должен принудить Россию к миру», — написал Зеленский.

Talked to @POTUS, @OlafScholz, @eucopresident, @AndrzejDuda, @BorisJohnson. Urge to stop Putin, war against & the world immediately! Building an anti-Putin coalition. Immediate sanctions, defense & financial support to ! Close the airspace! The world must force into peace — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

Президент России Владимир Путин сегодня принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о вводе на Украине военного положения. Он сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Америка уже начала подготовку международной помощи. Также Украина в четверг в срочном порядке закрыла воздушное пространство в связи с «высоким риском авиационной безопасности для гражданской авиации».

Московская биржа в четверг утром объявила о закрытии торгов на всех рынках. Рубль и российский рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ. Индекс Мосбиржи обвалился на 11%.

В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине приостановлена работа 12 аэропортов на юге России.

В Минобороны России сообщили, что военнослужащие пограничной службы Украины не оказывают никакого сопротивления российским подразделениям. Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены. Из строя выведена военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины, сообщили в министерстве.

Маргарита Головатенко