Лавров встретился с представителями МИД ЛНР и ДНР — главное

Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Луганской народной республики и замглавы МИД Донецкой народной республики. Она стала первой после признания РФ независимости ЛНР и ДНР.

— В этой ситуации, конечно же, РФ не могла остаться безучастной к прямым обращениям глав ваших государств об оказании военной помощи перед лицом агрессора. В соответствии с нашими союзническими обязательствами президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, с тем, чтобы, освободившись от этого гнета, украинцы сами могли определить свое будущее, — заявил Лавров коллегам.

«Реальное время» публикует основные тезисы из речи министра иностранных дел России:

Население ЛНР и ДНР подвергалось издевательству и обстрелам со стороны киевского режима, «который откровенно встал на путь русофобии и геноцида».

Западные коллеги последовательно выгораживали преступления киевского режима, закрывая глаза на преступления против мирного населения, женщин, стариков и детей, разрушение гражданской инфраструктуры, что ввергло Украину в трагедию.

Запад полностью встал на сторону киевского режима в его усилиях по саботажу и разрушению в конечном итоге мирных договоренностей.

НАТО и США прикрывали Киев и в последние недели, когда тот окончательно вознамерился силовым путем захватить ДНР и ЛНР, объявил об безальтернативности вступления в НАТО и стал грозить обретением ядерного оружия.

Напомним, вечером 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. После этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.



24 февраля президент РФ сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, так как «обстоятельства требуют от России решительных действий».



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.



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