Трамп посчитал гениальным решение Путина признать ДНР и ЛНР

Бывший президент США Дональд Трамп назвал гениальным решение лидера России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Этим он поделился в интервью американскому подкасту «The Clay Travis and Buck Sexton Show».

По словам бизнесмена, это были самые крупные миротворческие силы, которые он когда-либо видел. И российский президент собирается стать миротворцем. Трамп добавил, что США могли бы использовать подобное на своих южных границах.

Экс-президент также отметил, что во время его управления страной украинский кризис оставался в более спокойной фазе. В том числе, это было связано с его отношениями с Путиным.

Фото: kremlin.ru

Россия признала ДНР и ЛНР в понедельник, 21 февраля. Накануне были установлены дипломатические отношения с народными республиками. Совет Федерации после дал согласие Владимиру Путину на использование Вооруженных сил РФ за рубежом из-за ситуации в Донбассе.

Дарья Акимова