Казань попала в топ-3 городов России по Индексу качества жизни

Наибольшее количество баллов город получил в направлении «Семья»

Фото: Сергей Козлов

Казань заняла вторую позицию в общероссийском рейтинге Индекса качества жизни, уступив лишь Москве. На третьем месте оказался Ставрополь, четвертой стала Тюмень, пятую строчку заняли Мытищи, а Санкт-Петербург замкнул шестерку лидеров.

Наибольшее количество баллов Казань получила в направлении «Семья» — 75 баллов, что является лучшим результатом среди 12 категорий индекса. Замыкают тройку лидеров такие направления, как «Работа и свое дело» (74 балла) и «Безопасность» (71 балл). Также столица Татарстана отличилась высокими показателями в области «Образование и развитие» (69 баллов), в то время как благоустройство, экология, здравоохранение, спорт и культура были оценены выше среднего.

Авторы исследования выделяют несколько сильных сторон Казани, включая практически стопроцентное обеспечение жителей качественной питьевой водой (99,7%), полную доступность общественного транспорта для лиц с ограниченными возможностями (100%), высокий уровень освещенности улиц (100%) и ожидаемую продолжительность жизни — 76,6 года.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Также исследование отмечает развитую социальную инфраструктуру в столице РТ: на тысячу жителей приходится 13,75 врача, 92,7% выпускников вузов и 100% выпускников колледжей находят работу после окончания обучения, а 92,7% пешеходных переходов адаптированы для маломобильных людей.

Новая методика оценки была разработана Минэкономразвития России в сотрудничестве с регионами, ВЭБ.РФ и партнерами по государственно-частному партнерству.

Индекс качества жизни анализирует 12 направлений, включая жилищные условия, работу и предпринимательство, материальное благополучие, здравоохранение, образование, транспорт, благоустройство, экологию, безопасность, социальную защиту, спорт, культуру и досуг, а также условия для семьи.

Индекс рассчитывался на основе муниципальной статистики, данных федеральных и региональных органов власти, геоданных, транзакционной информации и других открытых источников, при этом основой для анализа стали данные за 2023—2025 годы в зависимости от конкретных показателей.

Ранее сообщалось, что Татарстан опустился на 18-ю строчку в рейтинге развития ипотеки.

Никита Егоров