МИД: Россия примет жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза

Министерство иностранных дел России выпустило заявление в связи с односторонними ограничительными мерами Евросоюза в ответ на признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

— Вместо анализа произошедшего и критического осмысления своей роли в ситуации в ДНР и ЛHP в Евросоюзе прибегли к санкционному инструментарию. Ошибочно полагая, что он эффективен, — сообщили в МИД.

Там отметили, что вопреки общепринятым международным нормам рестрикции ЕС затронули и представителя министерства.

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В МИД напомнили, что у западных стран нет монополии на международное право и на движущие силы международного развития: «Никто не уполномочивал ЕС решать проблемы войны и мира в Европе, такой международно-правовой прерогативой владеет только СБ ООН».

— Очередные недружественные шаги ЕС против России, а также братских нам ДНР и ЛНР не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи. В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты жесткие ответные меры, — заключили в министерстве.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сегодня заявил, что 25 февраля ЕС официально одобрит новые санкции против России из-за начала военной операции РФ в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС. По словам Борреля, в настоящее время техническими группами завершаются тексты санкций. Сегодня вечером Европейский совет соберется для их принятия, а завтра утром на уровне глав МИД меры будут объявлены официально. Также Боррель добавил, что ЕС будет говорить с Японией, Индией и другими странами об остановке российской агрессии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что российские действия в Донбассе — это не начало войны, а попытка предотвратить глобальную войну.



— Война идет уже восемь лет, и восемь лет Россия прилагала все возможные усилия — политические, дипломатические — для того чтобы ее остановить и тем более не дать ей возможности перерасти в нечто более глобальное, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».