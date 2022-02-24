В Евросоюзе заявили об официальном объявлении санкций против России 25 февраля

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что 25 февраля ЕС официально одобрит новые санкции против России из-за начала военной операции РФ в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Борреля, в настоящее время техническими группами завершаются тексты санкций. Сегодня вечером Европейский совет соберется для их принятия, а завтра утром на уровне глав МИД меры будут объявлены официально. Также Боррель добавил, что ЕС будет говорить с Японией, Индией и другими странами об остановке российской агрессии.

Боррель рассказал, что санкции затронут экономические сектора России. У ЕС много инструментов, чтобы нанести удар экономике РФ.

Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, какими будут новые антироссийские санкции Евросоюза. По его словам, они затронут военную, экономическую и энергетическую сферы.

Дарья Акимова