Рустам Минниханов: «Успехи «КОС-Синтеза» — вклад в престиж Татарстана»
Раис Татарстана чествовал лауреатов ватерпольного сезона, троекратных победителей всего и вся
Абсолютными триумфаторами завершили сезон ватерполисты казанского «КОС-Синтеза». Вначале была победа в Суперкубке, редко проводимом, затем уже становящиеся привычными выигрыши чемпионата России и Кубка страны. Неудивительно, что раис Татарстана Рустам Минниханов во вторник утром чествовал лауреатов, вернувшихся с финала, проходившего в Астрахани. Подробности — в репортаже «Реального времени».
Кубок России, как подарок к знаменательному для гендиректора «Казаньоргсинтез» дню
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов, участвуя в торжественной церемонии чествования ватерполистов «КОС-Синтеза», был оживлен более обычного. Все-таки, сказывается ватерпольное прошлое — бронза первенства России, с решающим голом в матче за третье место.. Лучший подарок, сделанный своими руками, либо руками своих друзей, как главный тренер «КОС-Синтеза» Евгений Ярощук, с которым Леонов «нахлебался хлорки» в ДЮСШ «Синтез», и начальник «КОС-Синтеза» Максим Осмоловский, с которым глава Минспорта отработал ватерпольный турнир Универсиады 2013 года. Их старшему товарищу Иреку Зиннурову не позволила приехать на чествование занятость на рабочем месте, что не помешало Владимиру Александровичу позвонить с поздравлениями, и приветствиями на татарском, замечу, языке.
А личное знакомство с Ярощуком, Владимир Александрович отметил в разговоре с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, чтобы тот имел дополнительное понимание о тренерском штабе ватерпольной команды, которую доверили в надежные руки руководство «Казаньоргсинтеза» и уже 52 года его генеральные директора передают из рук в руки этот коллектив, с годами превратив это в уникальный для нашей страны проект: «Один город! Один завод! Одна команда!». Не исключено, что только металлурги Магнитогорска, Новокузнецка и Череповца могут похвастать тем, что местные предприятия и хоккейные дружины идут рука об руку уже порядка 50 лет. Но там — «не исключено», а у нас это доказанный факт, и генеральный директор «Казаньоргсинтез» Айрат Сафин, назначенный на этом пост 14 июня 2022 года, в этом году получил первый подарок от близких ему людей, ватерполистов «КОС-Синтеза», накануне выигравших Кубок России.
Уже на самом чествовании к поздравляющим присоединился и руководитель администрации раиа Татарстана Асгат Сафаров, зашедший лично поздравить чемпионов. Любопытна была чемпионская рассадка ватерполистов, которых зрители привыкли видеть либо в полный рост, но в плавках, либо погруженными в воду. С одной стороны расположились два капитана — Роман Шепелев (капитан национальной сборной) и Сергей Лисунов (капитан «КОС-Синтеза»), плюс «генералитет — Айрат Фоатович, Евгений Александрович и Максим Леонидович. На другом крыле первый рад заполнили еще один капитан Артем Одинцов (он капитанил в команде до Лисунова, еще на момент, когда она носила название «Синтез»), неразлучный тандем Николая Лазарева и Аделя Латыпова, Эмиль Зиннуров и Евгений Костров.
Леонов в этот раз решил присесть в последнем ряду, рядом с лучшим защитником финала Кубка Даниилом Прониным. Тут необходимо оговориться, что по итогам осеннего Суперкубка тренерский штаб имел претензии к Пронину за ошибку в концовке матча, связанную с невыполнением тренерского задания. И в концовке сезона Пронин получил приз лучшего, что говорит о рабочем диалоге внутри коллектива, когда внушения доходят до адресата.
«Победа во всех турнирах сезона — результат многолетней работы»
В своем приветственном слове Рустам Нургалиевич назвал «Синтез» одним из сильнейших клубов страны с богатой историей, воспитавшим плеяду звезд отечественного водного поло.
— Победа во всех турнирах сезона — результат многолетней работы, профессионализма и командного духа. Успехи команды — большой вклад в престиж Татарстана», — отметил раис Татарстана, и к этой оценке также присоединился президент федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин. В том числе потому, что «клуб сейчас является базой для подготовки игроков национальной сборной», что сказал Рустам Нургалиевич, премировавший триумфаторов чеком на 5 миллионов рублей.
Действительно, татарстанская ватерпольная пирамида возвышается и ввысь и в ширину. Семь воспитанников клуба составляют половину чемпионского состава, по три воспитанника татарстанского ватерпола играют в коллективах Волгограда, Москвы и Питера, демонстрируя, что в спину игрокам основной команды дышат лучшие из воспитанников казанской школы. А тех, в свою очередь, готовы заменить лучшие игроки юниорской команды «КОС-Синтез-УОР», пятеро из которых выступают в юниорской сборной страны. Водное поло Татарстана в полной мере демонстрирует модель построения чемпионской пирамиды, не случайно глава республики по два раза попросил собравшихся и «кул чабырга» и «поаплодировать» укротителям водной стихии, мяча и соперников.
Евгений Ярощук: «Сезон завершился хорошим выступлением сразу в двух турнирах»
Наставник чемпионов Евгений Ярощук в общении с «Реальным временем» омтетил: «Сезон завершился хорошим выступлением, причем, сразу в двух турнирах. И в чемпионате страны, где была одержана уверенная победа в трех финальных матчах, и в Кубке страны, где мы провели два уверенных поединка. Собрать именно такое количество команд вынудила занятость седьмого и восьмого потенциального участника стартов — вторую команду «Восток» и молодежную сборную России на базе «КОС-Синтез-УОР». Они в эти сроки играли международный турнир в Сербии.
Говоря о последовательности, главный тренер «КОС-Синтеза» заявил. что самым упорным в четвертьфинале получилось противостояние Москвы и Питера, в котором «Восток» был сильнее с преимущество в один мяч. «Перед игрой ошарашила новость о дисквалификации Аделя Гиниятова за нарушение антидопингового протокола. К сожалению, в данном случае можно говорить о том, что человек не проявил должного профессионализма. Возвращаясь к спортивной составляющей, в полуфинале также был один поединок, который держал болельщиков в напряжении до самого конца. Имеется в виду противостояние Астрахани и Волгограда, решившееся в пользу хозяев бассейна только в серии пенальти. Отмечу, что у Волгограда было двое травмированных ребят Степан Андрюков и Владимир Нежинский, что также сказалось на ходе поединка, как и то, что Петр Федотов, уверенно отразивший в игре два пенальти, не смог продолжить творить чудеса уже в послематчевой серии», — сообщил Евгений Ярощук.
«Мы стараемся отталкиваться от своей игры»
Касаемо команды, рулевой подчекрнул, что «мы и в полуфинале выглядели достойно, показав свою игру, и победив 17:10, и в финале не упускали бразды игры из рук»: Очень хорош был в воротах Евгений Костров, дав уверенности на последнем рубеже, можно пошутить, что в Женю вселился дух Николая Максимова в лучшие годы его карьеры. Если говорить о том, что мы обыграли по пути к чемпионству Питер и Волгоград, а по дороге к Кубку — Москву и Астрахань, то необходимо понимать, что мы готовились ко всем командам-соперницам, благо за время регулярного чемпионата есть возможность изучить конкурентов. Помимо того, мы стараемся отталкиваться от своей игры, выстраивать надежную игру в защите, и уверенные действия в большинстве при игре шесть на пять.
Главный тренер «КОС-Синтеза» отметил хорошую организацию «Финала шести» в Астрахани: «В этом году я прыгал в чемпионскую воду в Москве, после выигрыша Суперкубка. В Волгограде, где мы стали чемпионами, сейчас в Астрахани. С одной стороны, я уже попробовал там чемпионской водички. Когда в 2021 году мы купались, после победы в первенстве страны. С другой стороны, тогда было послековидное время. не исключено, что мы прыгали в масочках, не как сейчас. Купание в чемпионской воде везде приятно».
Владимир Леонов: «Для нас приятно чемпионство, три титула»
Владимир Леонов в потоке поздравлений выделил: «Очень приятно, что водное поло стало первым игровым видом спорта, вернувшимся на международную арену. Для нас приятно чемпионство, три титула. Здорово, что это проводится в формате Евразийской лиги. Мы доказываем свою состоятельность. У нас очень сильная школа водного поло. Благодаря этой стабильности, мы не сбоим». Иными словами, Владимир Александрович подчеркнул триединость успеха казанских ватерполистов. И качественное присутствие в сборной страны, первой из остальных вернувшихся на международные старты. И победы ватерпольных профессионалов на внутренней арене. И успехи казанской ватерпольной школы, воспитанником которой, среди прочих, он сам является.
Если вы думаете, что после окончания сезона, ватерполисты будут почивать на лаврах, то глубоко ошибаетесь. Чтобы оставаться в чемпионском тонусе, надо постоянно работать, и уже с 28 июня по 7 июля лучшие игроки «КОС-Синтеза» отправятся на сбор национальной сборной на «Озеро Круглое», после чего сборники будут жить в графике бременских музыкантов из песни «мы к вам приехали на час». Вначале едут в Сербию для проведения трех контрольных матчей с местной сборной, затем отправляются в Черногорию и сыграют еще три контролки с хозяевами.
После чего в планах участие в августе в международном турнире в той же Черногории, с участием местной сборной, плюс Греции, Китая, Франции. Во многом это объясняется хорошими отношениями с сербами (откуда в российское водное поло высадился целый десант тренеров и менеджеров) и черногорцами, чей наставник национальной сборной Деян Савич входит в число легенд казанского «Синтеза».
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