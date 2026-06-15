Рустам Минниханов: «Успехи «КОС-Синтеза» — вклад в престиж Татарстана»

Раис Татарстана чествовал лауреатов ватерпольного сезона, троекратных победителей всего и вся

Рустам Минниханов получает трофеи от Максима Осмоловского и Евгения Ярощука. Фото: Динар Фатыхов

Абсолютными триумфаторами завершили сезон ватерполисты казанского «КОС-Синтеза». Вначале была победа в Суперкубке, редко проводимом, затем уже становящиеся привычными выигрыши чемпионата России и Кубка страны. Неудивительно, что раис Татарстана Рустам Минниханов во вторник утром чествовал лауреатов, вернувшихся с финала, проходившего в Астрахани. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Кубок России, как подарок к знаменательному для гендиректора «Казаньоргсинтез» дню

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов, участвуя в торжественной церемонии чествования ватерполистов «КОС-Синтеза», был оживлен более обычного. Все-таки, сказывается ватерпольное прошлое — бронза первенства России, с решающим голом в матче за третье место.. Лучший подарок, сделанный своими руками, либо руками своих друзей, как главный тренер «КОС-Синтеза» Евгений Ярощук, с которым Леонов «нахлебался хлорки» в ДЮСШ «Синтез», и начальник «КОС-Синтеза» Максим Осмоловский, с которым глава Минспорта отработал ватерпольный турнир Универсиады 2013 года. Их старшему товарищу Иреку Зиннурову не позволила приехать на чествование занятость на рабочем месте, что не помешало Владимиру Александровичу позвонить с поздравлениями, и приветствиями на татарском, замечу, языке.

А личное знакомство с Ярощуком, Владимир Александрович отметил в разговоре с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, чтобы тот имел дополнительное понимание о тренерском штабе ватерпольной команды, которую доверили в надежные руки руководство «Казаньоргсинтеза» и уже 52 года его генеральные директора передают из рук в руки этот коллектив, с годами превратив это в уникальный для нашей страны проект: «Один город! Один завод! Одна команда!». Не исключено, что только металлурги Магнитогорска, Новокузнецка и Череповца могут похвастать тем, что местные предприятия и хоккейные дружины идут рука об руку уже порядка 50 лет. Но там — «не исключено», а у нас это доказанный факт, и генеральный директор «Казаньоргсинтез» Айрат Сафин, назначенный на этом пост 14 июня 2022 года, в этом году получил первый подарок от близких ему людей, ватерполистов «КОС-Синтеза», накануне выигравших Кубок России.

Евгений Ярощук — Айрату Сафину: «Как вам наш подарок в виде Кубка?». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уже на самом чествовании к поздравляющим присоединился и руководитель администрации раиа Татарстана Асгат Сафаров, зашедший лично поздравить чемпионов. Любопытна была чемпионская рассадка ватерполистов, которых зрители привыкли видеть либо в полный рост, но в плавках, либо погруженными в воду. С одной стороны расположились два капитана — Роман Шепелев (капитан национальной сборной) и Сергей Лисунов (капитан «КОС-Синтеза»), плюс «генералитет — Айрат Фоатович, Евгений Александрович и Максим Леонидович. На другом крыле первый рад заполнили еще один капитан Артем Одинцов (он капитанил в команде до Лисунова, еще на момент, когда она носила название «Синтез»), неразлучный тандем Николая Лазарева и Аделя Латыпова, Эмиль Зиннуров и Евгений Костров.

Леонов в этот раз решил присесть в последнем ряду, рядом с лучшим защитником финала Кубка Даниилом Прониным. Тут необходимо оговориться, что по итогам осеннего Суперкубка тренерский штаб имел претензии к Пронину за ошибку в концовке матча, связанную с невыполнением тренерского задания. И в концовке сезона Пронин получил приз лучшего, что говорит о рабочем диалоге внутри коллектива, когда внушения доходят до адресата.

«Победа во всех турнирах сезона — результат многолетней работы»

В своем приветственном слове Рустам Нургалиевич назвал «Синтез» одним из сильнейших клубов страны с богатой историей, воспитавшим плеяду звезд отечественного водного поло.

— Победа во всех турнирах сезона — результат многолетней работы, профессионализма и командного духа. Успехи команды — большой вклад в престиж Татарстана», — отметил раис Татарстана, и к этой оценке также присоединился президент федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин. В том числе потому, что «клуб сейчас является базой для подготовки игроков национальной сборной», что сказал Рустам Нургалиевич, премировавший триумфаторов чеком на 5 миллионов рублей.

Действительно, татарстанская ватерпольная пирамида возвышается и ввысь и в ширину. Семь воспитанников клуба составляют половину чемпионского состава, по три воспитанника татарстанского ватерпола играют в коллективах Волгограда, Москвы и Питера, демонстрируя, что в спину игрокам основной команды дышат лучшие из воспитанников казанской школы. А тех, в свою очередь, готовы заменить лучшие игроки юниорской команды «КОС-Синтез-УОР», пятеро из которых выступают в юниорской сборной страны. Водное поло Татарстана в полной мере демонстрирует модель построения чемпионской пирамиды, не случайно глава республики по два раза попросил собравшихся и «кул чабырга» и «поаплодировать» укротителям водной стихии, мяча и соперников.

Рустам Минниханов вручает денежный сертификат Сергею Лисунову . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Евгений Ярощук: «Сезон завершился хорошим выступлением сразу в двух турнирах»

Наставник чемпионов Евгений Ярощук в общении с «Реальным временем» омтетил: «Сезон завершился хорошим выступлением, причем, сразу в двух турнирах. И в чемпионате страны, где была одержана уверенная победа в трех финальных матчах, и в Кубке страны, где мы провели два уверенных поединка. Собрать именно такое количество команд вынудила занятость седьмого и восьмого потенциального участника стартов — вторую команду «Восток» и молодежную сборную России на базе «КОС-Синтез-УОР». Они в эти сроки играли международный турнир в Сербии.

Говоря о последовательности, главный тренер «КОС-Синтеза» заявил. что самым упорным в четвертьфинале получилось противостояние Москвы и Питера, в котором «Восток» был сильнее с преимущество в один мяч. «Перед игрой ошарашила новость о дисквалификации Аделя Гиниятова за нарушение антидопингового протокола. К сожалению, в данном случае можно говорить о том, что человек не проявил должного профессионализма. Возвращаясь к спортивной составляющей, в полуфинале также был один поединок, который держал болельщиков в напряжении до самого конца. Имеется в виду противостояние Астрахани и Волгограда, решившееся в пользу хозяев бассейна только в серии пенальти. Отмечу, что у Волгограда было двое травмированных ребят Степан Андрюков и Владимир Нежинский, что также сказалось на ходе поединка, как и то, что Петр Федотов, уверенно отразивший в игре два пенальти, не смог продолжить творить чудеса уже в послематчевой серии», — сообщил Евгений Ярощук.

Евгений Ярощук (второй справа) делится секретами успеха. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Мы стараемся отталкиваться от своей игры»

Касаемо команды, рулевой подчекрнул, что «мы и в полуфинале выглядели достойно, показав свою игру, и победив 17:10, и в финале не упускали бразды игры из рук»: Очень хорош был в воротах Евгений Костров, дав уверенности на последнем рубеже, можно пошутить, что в Женю вселился дух Николая Максимова в лучшие годы его карьеры. Если говорить о том, что мы обыграли по пути к чемпионству Питер и Волгоград, а по дороге к Кубку — Москву и Астрахань, то необходимо понимать, что мы готовились ко всем командам-соперницам, благо за время регулярного чемпионата есть возможность изучить конкурентов. Помимо того, мы стараемся отталкиваться от своей игры, выстраивать надежную игру в защите, и уверенные действия в большинстве при игре шесть на пять.

Главный тренер «КОС-Синтеза» отметил хорошую организацию «Финала шести» в Астрахани: «В этом году я прыгал в чемпионскую воду в Москве, после выигрыша Суперкубка. В Волгограде, где мы стали чемпионами, сейчас в Астрахани. С одной стороны, я уже попробовал там чемпионской водички. Когда в 2021 году мы купались, после победы в первенстве страны. С другой стороны, тогда было послековидное время. не исключено, что мы прыгали в масочках, не как сейчас. Купание в чемпионской воде везде приятно».

На переднем плане: Эмиль Зиннуров, Евгений Костров, Адель Латыпов, Николай Лазарев, Артем Одинцов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Владимир Леонов: «Для нас приятно чемпионство, три титула»

Владимир Леонов в потоке поздравлений выделил: «Очень приятно, что водное поло стало первым игровым видом спорта, вернувшимся на международную арену. Для нас приятно чемпионство, три титула. Здорово, что это проводится в формате Евразийской лиги. Мы доказываем свою состоятельность. У нас очень сильная школа водного поло. Благодаря этой стабильности, мы не сбоим». Иными словами, Владимир Александрович подчеркнул триединость успеха казанских ватерполистов. И качественное присутствие в сборной страны, первой из остальных вернувшихся на международные старты. И победы ватерпольных профессионалов на внутренней арене. И успехи казанской ватерпольной школы, воспитанником которой, среди прочих, он сам является.

Два капитана — Сергей Лисунов и Роман Шепелев и один кормчий — Владимир Леонов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если вы думаете, что после окончания сезона, ватерполисты будут почивать на лаврах, то глубоко ошибаетесь. Чтобы оставаться в чемпионском тонусе, надо постоянно работать, и уже с 28 июня по 7 июля лучшие игроки «КОС-Синтеза» отправятся на сбор национальной сборной на «Озеро Круглое», после чего сборники будут жить в графике бременских музыкантов из песни «мы к вам приехали на час». Вначале едут в Сербию для проведения трех контрольных матчей с местной сборной, затем отправляются в Черногорию и сыграют еще три контролки с хозяевами.

После чего в планах участие в августе в международном турнире в той же Черногории, с участием местной сборной, плюс Греции, Китая, Франции. Во многом это объясняется хорошими отношениями с сербами (откуда в российское водное поло высадился целый десант тренеров и менеджеров) и черногорцами, чей наставник национальной сборной Деян Савич входит в число легенд казанского «Синтеза».



1 / 16 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов