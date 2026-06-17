Путин направил приветствие участникам делового форума Россия — АСЕАН в Казани

Президент выразил уверенность, что решения саммита обеспечат возможности для дальнейшего продвижения взаимовыгодного сотрудничества

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам делового форума Россия — АСЕАН в Казани. Глава государства назвал саммит важным событием для всех стран объединения, сообщает пресс-служба «Росконгресса».

Путин выразил уверенность, что решения казанского саммита обеспечат возможности для дальнейшего продвижения взаимовыгодного сотрудничества.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Сегодня перед нами стоят новые задачи. Среди них — активное внедрение цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта, формирование устойчивых цифровых платформ. Широкие перспективы открываются в области энергетической и продовольственной безопасности, обмена передовыми технологиями, сотрудничества в сфере мирного атома, транспорта и логистики, — заявил Путин.

Президент России подчеркнул, что в тех же направлениях работают российские партнеры по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и другим объединениям.

Напомним, саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани с 17 по 19 июня. Сегодня в городе идет деловой форум с участием высокопоставленных гостей. Также в столицу Татарстана для участия на саммите ожидается приезд Владимира Путина. Подробнее — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин