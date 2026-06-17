Для многодетных самозанятых и ИП предложили снизить налоги, для самозанятых — внедрить ИИ-ассистента

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Фото: Реальное время

На прошедшей неделе произошло сразу несколько значимых событий. В Минфине окончательно определись с охранением порога годовой выручки МСП на УСН на 2027–2029 годы, однако решение по ПСН пока не приняли. На новую семейную налоговую выплату подали заявки около 1,5 млн россиян, дополнительно для многодетных самозанятых и ИП предложили снизить налоги вдвое. Госдума отменила штрафы за «нулевые» налоговые декларации и предложила ввести ИИ-помощника для самозанятых, а ФНС России обновила рекомендации 2013 года по проведению камеральных налоговых проверок. Подробности — в еженедельном налоговом обзоре «Реального времени».



В Минфине сохранят порог годовой выручки МСП на УСН на 2027–2029 годы, а решение по ПСН пока не принято

Порог годовой выручки для малого бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения (УСН), останется неизменным для уплаты НДС на 2027—2029 годы. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Законопроект, которой в Госдуме обещают рассмотреть в приоритетном порядке, обеспечивает «бизнесу предсказуемость и возможность планирования развития вне зависимости от изменения макроэкономической ситуации», считают в Минфине.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Документ, напомним, предполагает внесение изменений в статью 145 Налогового кодекса России, сохранив на уровне 20 миллионов рублей пороговые значения доходов для бизнеса на УСН на 2026 год. Ожидается, что это приведет к потерям доходов федерального бюджета в размере 51,1 млрд рублей в 2027 году, примерно в 100 млрд рублей в 2028 году и около 100 млрд рублей в 2029 году.

Между тем решение о фиксации порога выручки для бизнеса на патентной системе (ПСН) пока не принято и требует дальнейшего обсуждения с предпринимателями, заявили в финансовом министерстве и Госдуме.

— УСН предполагает налогообложение реального дохода, а патентная система — налогообложение предполагаемого, или вмененного, дохода. Соответственно, размер налогообложения по патенту определяется тем, какую доходность ему определит субъект РФ. Субъект определяет доходность, и с этой доходности уплачивается стоимость патента, — объяснил сложность глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Сейчас все доходы от патентной системы направляются в доходы муниципалитетов, каждый регион может исключать или добавлять какие-то виды деятельности. «Поэтому в этой связи очень важно провести очень серьезное изучение того, как влияет планка — 20 миллионов, 15, 10 — именно на патентную систему. Мы должны проверить это в разрезе каждого региона и в разрезе каждого вида деятельности. Это требует времени», — считает парламентарий.

Около 1,5 млн россиян подали заявки на новую семейную налоговую выплату

На новую семейную налоговую выплату, которую многие называют «кешбэком», подали заявки около 1,5 млн россиян. Об этом 10 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

Напомним, суть нового вычета заключается в том, что семьям с невысокими доходами пересчитают уплаченный НДФЛ по ставке не 13%, а 6%. Соответственно, образовавшуюся разницу вернут заявителю. Для ее получения необходимо одновременное выполнение нескольких условий: в семье с двумя и более детьми (до 18 лет или до 23 лет при очной форме обучения) среднедушевой доход должен быть ниже полутора прожиточных минимумов в регионе. При этом в расчет прожиточного минимума включают почти все виды дохода семьи. Предполагается, что охват новой выплатой составит более 4 млн семей. Податься на нее можно до 1 октября.

По словам главы государства, решение фактически снизить до 6% подоходный налог для небогатых семей с детьми является справедливым и укладывается в логику демографической и социальной политики России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Налоги для многодетных самозанятых и ИП предложили снизить вдвое

В качестве еще одной меры поддержки семей предлагается вдвое снизить налоги для многодетных самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей. Соответствующее обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направили председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат Госдумы Михаил Делягин.

Для самозанятых предлагается снизить ставку налога с 4 до 2% при работе с физическими лицами и с 6 до 3% — при работе с компаниями и ИП. Для самих индивидуальных предпринимателей предлагается сократить налоговую нагрузку в два раза по всем режимам налогообложения.

Авторы законопроекта считают, что действующие меры налоговой поддержки в основном ориентированы на наемных работников, что создает неравные условия для многодетных предпринимателей и самозанятых.

Госдума отменила штрафы за «нулевые» налоговые декларации и одобрила налоговое регулирование криптовалют и других цифровых активов

В Госдуме приняли ряд законопроектов, касающихся налогообложения. Первый — об отмене штрафов за «нулевые» налоговые декларации. Они подаются в случаях, когда у налогоплательщика не было доходов или других операций, с которых нужно платить налог. По данным Федеральной налоговой службы, более половины штрафов за несданные декларации приходятся именно на такие случаи. Причина отмены штрафов — доход от них меньше, чем затраты на взыскание. При этом налоговые органы сохранят возможность блокировки банковских счетов.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В том же документе есть норма об отмене штрафов для граждан за непредставление деклараций о доходах от продажи или получения в дар недвижимости. Также вводится упрощенная процедуру привлечения ИП и организаций к ответственности за нарушение сроков представления «ненулевых» налоговых деклараций в том случае, когда нет признаков иных налоговых нарушений.

Второй законопроект синхронизирует положения Налогового кодекса (НК) РФ с проектом федерального закона, которым устанавливается комплексное регулирование организации и обращения цифровых валют и цифровых прав в РФ. Основной пункт — предлагается освободить от НДС реализацию беспоставочных иностранных цифровых прав, которые удостоверяют исключительно денежные требования, услуги цифровых депозитариев и организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты.

Кроме того, доходы и расходы по операциям с цифровой валютой (помимо майнинга цифровой валюты) в рамках внешнеторговых договоров будут учитываться в общей налоговой базе по налогу на прибыль. В отдельную выделят доходы в виде периодических платежей по рублевым долговым ЦФА российских эмитентов, обращающимся на организованном рынке.

ИИ-помощник для самозанятых

Для самозанятых предложили внедрить шаблоны типовых документов и ИИ-помощника для их заполнения в приложении «Мой налог». Инициативу министру финансов Антону Силуанову направили депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым.

Сейчас в приложении отсутствуют типовые документы, необходимые для безопасного оформления отношений с заказчиками. Депутаты предлагают добавить туда договор оказания услуг, договор подряда, акт выполненных работ или оказанных услуг, счет, соглашение о порядке оплаты.



Новые рекомендации ФНС по камеральным проверкам

ФНС России обновила рекомендации 2013 года по проведению камеральных налоговых проверок. Новые предписания касаются контроля за своевременным представлением деклараций и финансовой отчетности.

Сам документ разделен на пять частей:

Контроль за своевременным представлением налоговых деклараций (расчетов), расчетов по страховым взносам, бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетности иностранных организаций. Камеральная налоговая проверка и порядок ее проведения. Камеральная проверка уточненной налоговой декларации. Оформление результатов камеральной налоговой проверки. Вынесение решения по результатам камеральной проверки, в ходе которой были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru