МИД: Европа больше ничего не может, кроме как размахивать санкциями

Европа ничего не может, кроме как размахивать санкциями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она назвала враньем утверждения Запада о том, что Москва отказалась садиться за стол переговоров и ведет себя агрессивно.

— Война идет уже восемь лет, и восемь лет Россия прилагала все возможные усилия — политические, дипломатические — для того чтобы ее остановить и тем более не дать ей возможность перерасти в нечто более глобальное, — заявила представитель МИД России в эфире телеканала «Россия 24».

Фото: commons.wikimedia.org

Специальную операцию на Украине она назвала не началом, а завершением войны.

Ранее Захарова заявляла, что российские действия в Донбассе — это не начало войны, а попытка предотвратить глобальную войну.



Военная операция в Донбассе началась рано утром. По последним данным, в результате российских ударов выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них 11 аэродромов ВВС, три командных пункта, пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и «Бук — М1». «Реальное время» следит за развитием ситуации. Все последние новости — в сюжете интернет-газеты.



Татьяна Леухина