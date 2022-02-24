Новости общества

18:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МИД: Европа больше ничего не может, кроме как размахивать санкциями

17:24, 24.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
МИД: Европа больше ничего не может, кроме как размахивать санкциями
Фото: t.me/MID_Russia

Европа ничего не может, кроме как размахивать санкциями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она назвала враньем утверждения Запада о том, что Москва отказалась садиться за стол переговоров и ведет себя агрессивно.

— Война идет уже восемь лет, и восемь лет Россия прилагала все возможные усилия — политические, дипломатические — для того чтобы ее остановить и тем более не дать ей возможность перерасти в нечто более глобальное, — заявила представитель МИД России в эфире телеканала «Россия 24».

Фото: commons.wikimedia.org

Специальную операцию на Украине она назвала не началом, а завершением войны.

Ранее Захарова заявляла, что российские действия в Донбассе — это не начало войны, а попытка предотвратить глобальную войну.

Военная операция в Донбассе началась рано утром. По последним данным, в результате российских ударов выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них 11 аэродромов ВВС, три командных пункта, пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и «Бук — М1». «Реальное время» следит за развитием ситуации. Все последние новости — в сюжете интернет-газеты.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также