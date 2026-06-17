На строительство «Центра регби» в Казани выделили почти 1,5 млрд рублей

Выполнение строительно-монтажных работ должны закончить до января 2027 года

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На строительство «Центра регби» в Казани выделили почти 1,5 млрд рублей. Соответствующий тендер появился на сайте государственных закупок.

За почти 1,5 млрд рублей требуется произвести строительно-монтажные и иные работы на объекте. Срок исполнения контракта назначен на 18 января 2027 года.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

При этом ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что регбийный стадион в Казани официально откроется в конце августа.

Напомним, что в прошлом году казанский клуб «Стрела-Ак Барс» впервые в своей истории стал чемпионом страны по регби.

Зульфат Шафигуллин