На строительство «Центра регби» в Казани выделили почти 1,5 млрд рублей
Выполнение строительно-монтажных работ должны закончить до января 2027 года
На строительство «Центра регби» в Казани выделили почти 1,5 млрд рублей. Соответствующий тендер появился на сайте государственных закупок.
За почти 1,5 млрд рублей требуется произвести строительно-монтажные и иные работы на объекте. Срок исполнения контракта назначен на 18 января 2027 года.
При этом ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что регбийный стадион в Казани официально откроется в конце августа.
Напомним, что в прошлом году казанский клуб «Стрела-Ак Барс» впервые в своей истории стал чемпионом страны по регби.
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