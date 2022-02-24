МИД заявил, что спецоперация на Украине — не начало войны, а попытка предотвратить ее

Российская спецоперация в Донбассе — это не начало войны, а попытка предотвратить глобальную войну. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Наше стремление предотвратить развитие событий, которое могло бы перерасти в глобальную войну. И во-вторых, это окончание войны, — сказал она в эфире телеканала НТВ.

Фото: wikimedia.org

Сегодня рано утром президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сроки операции России на Украине определяет глава государства. Представитель Кремля уточнил, что слово «оккупация» в отношении специальной военной операции по демилитаризации Украины неприменимо. Украина уже обратилась за помощью в рамках механизма ЕС по гражданской защите.



Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что 25 февраля ЕС официально одобрит новые санкции против России из-за начала военной операции РФ в Донбассе.



Татьяна Леухина