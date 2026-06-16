В Татарстане диапазон зарплат составил от 58,8 до 149,6 тыс. рублей

В половине отраслей заработок недотянул до среднего уровня — по данным Татарстанстата, в первом квартале он составил 94,1 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Средняя зарплата татарстанцев за год выросла почти на 16% и составила 94,1 тыс. рублей, следует из доклада Татарстанстата. «В республике много работающих предприятий, которые требуют постоянной занятости, чтобы не возникло проблем с производственными процессами. <...> Думаю, цель — переждать этот период, не потерять работников, чтобы не было проблем в будущем», — объяснил в разговоре с «Реальным временем» экономист Андрей Бунич. Анализ доходов в разрезе по отраслям показывает: до среднего показателя дотянулись не все. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Цель — переждать этот период, не потерять работников»

В Татарстане средняя зарплата в январе — марте 2026 года выросла на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Доход жителей достиг 94,1 тыс. рублей, следует из данных Татарстанстата.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 8,2%. Напомним, первый показатель отражает номинальную сумму выплат до вычета налогов и без учета инфляции, а второй показывает, сколько товаров и услуг на эти деньги можно приобрести с учетом текущего уровня цен.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зарплаты растут в связи с необходимостью предприятий удерживать квалифицированных сотрудников в нынешней непростой экономической ситуации, пояснил Андрей Бунич.



— В республике много работающих предприятий, которые требуют постоянной занятости, чтобы не возникло проблем с производственными процессами. Думаю, что [нынешний прирост] — это хороший результат в условиях, когда экономический рост стагнирует. Экономика скоро перейдет к росту. Думаю, цель — переждать этот период, не потерять работников, чтобы не было проблем в будущем, — подчеркнул он.

В топе — связь, финансы, научные разработки

Наибольший доход получали в сфере информации и связи — 149,6 тыс. рублей в месяц. Чуть меньше выплачивали сотрудникам в области финансов и страхования — 143,8 тыс. рублей. Это существенно выше среднего по региону показателя.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Информация и связь — это просто востребованное сейчас направление. В направлении сейчас идет перестройка, исходя из новых реалий технического прогресса. Люди там в любом случае необходимы, так как происходят активные изменения. Финансы всегда были привилегированной сферой. [Данные в] научных исследованиях — скорее всего, заслуга госорганов, в основном это государство финансирует. Это означает, что разработкам уделяется внимание, — комментирует Бунич.

Также в топ-5 высокооплачиваемых сфер в Татарстане вошли научные исследования и разработки (141,2 тыс. рублей), добыча полезных ископаемых (133,1 тыс. рублей) и обрабатывающие производства (122,8 тыс. рублей). При этом зарплата сотрудников, занимающихся научной деятельностью, без учета научных исследований, была ниже — 111,1 тыс. рублей. Превысила 100 тыс. рублей в месяц также зарплата татарстанцев, занятых в энергетике.



В аутсайдерах — сельское хозяйство, общепит

Наименьший доход зафиксировали в таких сферах, как гостиничный бизнес и общепит (62,3 тыс. рублей), административная деятельность (66,5 тыс. рублей), сельское хозяйство (68,1 тыс. рублей), образование (70,5 тыс. рублей), оптовая и розничная торговля и авторемонт (по 72,4 тыс. рублей). Разрыв с лидерами — в 2—2,5 раза.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Интересно, что в самом низу рейтинга оказалась деятельность по операциям с недвижимым имуществом с зарплатой 58,8 тыс. рублей. В это понятие входит весь рынок недвижимости и связанные с ним услуги. Как считает эксперт, такие данные связаны со спецификой сектора.

— В нем задействовано много самозанятых. Думаю, сложно подсчитать их доходы, тем более они нерегулярны. Люди, которые занимаются риелторской деятельностью, могут долго не иметь дохода, а потом с одной сделки заработать. За счет этого средняя цифра может быть низкой. Одна сделка может дать доход за целый год. На самом деле может оказаться, что реальный доход существенно больше, — сказал он.



Между лидерами и аутсайдерами расположились отрасли со средним уровнем зарплат — от 75 до 112 тыс. рублей в месяц. Так, сотрудники сферы водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов зарабатывали в среднем 75,7 тыс. рублей, а работники госуправления и сферы военной безопасности — 77,8 тыс. рублей. Чуть выше оказались специалисты в области здравоохранения и социальных услуг: их среднемесячная зарплата составила 80,4 тыс. рублей.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Строительство показало результат в 88,9 тыс. рублей. Ближе к верхней половине рейтинга расположились транспорт и хранение (78,1 тыс. рублей), а также деятельность в сфере культуры, спорта и организации досуга (98,5 тыс. рублей). При этом половина отраслей недотянула до среднереспубликанского уровня заработной платы.

