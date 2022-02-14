Минниханов отметил важную роль ЭП-600 для развития Татарстана

Фото: Максим Платонов

Выступая перед участниками отчетной депутатской сессии в Нижнекамске, президент Татарстана подчеркнул важность возводимого «Нижнекамскнефтехимом» комплекса ЭП-600.

— Роль Нижнекамского района в масштабах нашей республики огромная. У нас большие планы и для дальнейшего развития. Сейчас мы уже 20 млн тонн водородного сырья перерабатываем, в ближайшее время с учетом запуска новых установок должны выйти на 22—23 млн тонн. Большой проект сейчас реализуется на «Нижнекамскнефтехиме». Это еще плюс столько же этилена, сколько мы производим сейчас. ЭП-600 — современнейшее производство, отвечающее самым строгим требованиям, как с точки зрения экологии, так и по экономическим показателям, — отметил Рустам Минниханов.

Напомним, отчетная депутатская сессия, посвященная социально-экономическому развитию муниципального района в 2021 году, прошла сегодня в Нижнекамске.