Муллин: «Объединение НКНХ с СИБУРом имеет огромное значение для развития промышленности»

Руководитель исполкома НМР Рамиль Муллин сегодня в ходе сессии района с участием президента Татарстана Рустама Минниханова заявил, что нефтегазохимия становится основным драйвером экономики страны.

— Ключевым событием прошлого года стало вхождение «Нижнекамскнефтехима» и Нижнекамской ТЭЦ-1 ТГК-16 в крупнейшую нефтегазохимическую компанию России — «СИБУР Холдинг». Это объединение имеет огромное значение для дальнейшего развития города и промышленности. Мы, нижнекамцы, гордимся тем, что якорные предприятия находятся на нашей земле и мы можем пользоваться их благами, — говорит Муллин. — Когда компания заботится об экологии, растет и уровень доверия к предприятию, а его продукция на мировом рынке становится востребованнее. Во всем мире такую экономику называют «зеленой».

Рамиль Муллин также отметил, что 20 млн тонн из 34 всей татарстанской нефти перерабатывается в Нижнекамске.