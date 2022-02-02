Глава Росприроднадзора Светлана Радионова оценила экологичность этиленника «Нижнекамскнефтехима»

Фото: Александр Ильин

Руководитель Росприроднадзора России Светлана Радионова посетила площадку строящегося олефинового комплекса ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящего в СИБУР. Его запуск позволит нарастить российские мощности по производству этилена для изготовления полимеров и снизить зависимость переработчиков от импортных поставок производных продуктов.



На ЭП-600 руководитель Росприроднадзора была вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым и председателем правления «СИБУР Холдинга» Дмитрием Коновым.



Строительство этиленника началось в мае 2020 года. Производственные линии комплекса спроектированы на базе последних разработок немецкой компании Linde — одного из ведущих мировых лицензиаров технологического оборудования для нефте- и газохимических процессов.

На сегодняшний день выполнено более 34% работ: установлено все крупногабаритное оборудование, выполняется сборка металлоконструкций и монтаж трубопроводов.



В проекте ЭП-600 будут применены технологии, отвечающие самому высокому уровню требований к параметрам экологического воздействия нового комплекса. Это позволит обеспечить безопасность производства и его соответствие нормам как российского, так и европейского законодательства.

