В 2025 году книги подорожают на 15–20% из-за роста себестоимости

В 2024 году средняя отпускная цена увеличилась на 12,2% и составила 510,7 рубля

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году отпускные цены на книги могут вырасти на 15–20% по сравнению с 2024 годом, пишет газета «Ведомости». Эти данные взяты из опроса издательств, проведенного Ассоциацией книгораспространителей России (АСКР) и журналом «Книжная индустрия». В 2024 году средняя отпускная цена увеличилась на 12,2% и составила 510,7 рубля, в 2023 году рост составил 11,5%, до 455 рублей. Самый значительный скачок произошел в 2022 году, когда цена поднялась на 27% и достигла 408 рублей.

Себестоимость производства книг в 2024 году выросла на 15,2%. В том числе типографские услуги подорожали на 17,9%, бумага — на 12,6%, расходные материалы — на 11,2%, редакционные услуги — на 9,3%. В абсолютных цифрах издатели эти показатели не приводят.

В «Альпине» и «Росмэне» ожидают, что отпускные цены в 2025 году вырастут на 15–25%. В 2024 году их рост составлял 3–7% в сравнении с 2023 годом. Представители «Эксмо-АСТ» комментировать ситуацию отказались.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Издательства ранее старались сдерживать рост цен, но больше не могут компенсировать повышение себестоимости за счет собственных ресурсов. В результате сокращаются расходы на продвижение, участие в ярмарках и выставках, отказываются от дорогостоящих проектов.

Главная причина подорожания — рост производственных затрат на полиграфию. В 2024 году расходы издателей на печать увеличились на 15–20%. Причины — рост цен на полиграфические материалы, услуги типографий, а также дефицит красок, лаков и других материалов для отделки обложек и форзацев. Некоторые издательства вынуждены переводить часть заказов в Китай, что также влияет на конечную стоимость книги.

Дополнительно растут затраты на покупку авторских прав и отчисления, рекламу в интернете и участие в выставках. Например, стоимость интернет-рекламы и участия в книжных ярмарках за год увеличилась на 40%.

Рост цен на бумажные книги в 2025 году скажется в первую очередь на книжных магазинах. Разница в стоимости между маркетплейсами и розницей уже сейчас достигает 50–70% в период скидок и акций. Маркетплейсы могут позволить себе более низкие цены благодаря меньшим расходам на аренду помещений и персонал.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По прогнозам участников рынка, в 2025 году книги в розничных книжных магазинах подорожают на 15–25%. В сети «Читай-город — Буквоед» не уточняют будущую динамику цен, но отмечают, что они зависят от отпускных цен издательств. Петербургский «Дом книги» уже повысил цены на 5% на часть новых книг. В региональных сетях «Дом книги» и «Книга плюс» цены тоже растут, но пока только на небольшую часть ассортимента.

В 2024 году книжные магазины сдерживали рост цен: средняя стоимость книги в рознице выросла на 9,3% и достигла 505,4 рубля. Это удавалось благодаря работе с издательствами, скидкам и наличию книг по старым ценам. В 2025 году возможности для сдерживания цен почти исчерпаны. В ближайшие 3–6 месяцев сегмент книг с обновленными ценами в рознице будет увеличиваться.

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Екатерина Петрова