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Движение транспорта ограничат на двух улицах Приволжского района Казани

15:04, 04.03.2025

Ограничения связаны с работами по переустройству сетей газоснабжения

Движение транспорта ограничат на двух улицах Приволжского района Казани
Фото: Максим Платонов

В Приволжском районе Казани с 10 марта по 15 апреля ограничат движение транспорта на двух улицах из-за проведения работ по переустройству сетей газоснабжения, сообщает Комитет внешнего благоустройства.

Ограничение коснется следующих участков:

  • Оренбургский тракт (в районе остановки «Жилой массив Первомайский»);
  • ул. Красноуральская (в районе здания №44 по Оренбургскому тракту).

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БизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан

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