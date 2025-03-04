Движение транспорта ограничат на двух улицах Приволжского района Казани
Ограничения связаны с работами по переустройству сетей газоснабжения
В Приволжском районе Казани с 10 марта по 15 апреля ограничат движение транспорта на двух улицах из-за проведения работ по переустройству сетей газоснабжения, сообщает Комитет внешнего благоустройства.
Ограничение коснется следующих участков:
- Оренбургский тракт (в районе остановки «Жилой массив Первомайский»);
- ул. Красноуральская (в районе здания №44 по Оренбургскому тракту).
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