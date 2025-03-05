Казанский вертолетный завод задолжал поставщикам 27 млн рублей

Взыскания за нарушения составили 500 тыс. рублей

Фото: Елизавета Пуншева

Казанский вертолетный завод (КВЗ) задолжал своим поставщикам 27 млн рублей. Об этом сообщает УФАС по Татарстану.

По информации службы, около 14,8 млн из этой суммы завод задолжал ООО «ТПК «Адиас», еще 12,7 млн рублей — ООО «Инжиниринговая компания «И.Д.И.». Обе компании являются субъектами малого предпринимательства. Срок оплаты по заключенным договорам должен составлять не более 7 рабочих дней с момента подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— За выявленные нарушения в отношении Казанского вертолетного завода применены меры административного взыскания в размере 500 тысяч рублей. В отношении должностного лица предприятия также вынесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, — сообщили в УФАС.

За последние 12 месяцев Казанский вертолетный завод выступил ответчиком в делах на общую сумму иска 339 млн рублей: завод проиграл 7 дел и 2,1 млн рублей из этой суммы. Сейчас на рассмотрении суда еще 26 дел на общую сумму иска 120 млн.



Елизавета Пуншева