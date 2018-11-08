Приставка «эко» за 29 миллиардов: Нурутдинову в Аракчино предложили найти место для миллениалов

Победившая концепция нового экорайона в Казани предлагает сохранение леса, низкую плотность населения и дома в аренду

В Казани выбрали концепцию будущего экорайона — разработал ее международный консорциум, куда вошли небезызвестное на рынке недвижимости агентство Knight Frank и татарстанский «Архдесант». Авторы проекта предлагают максимально сохранить лесные насаждения, а территорию в более чем 700 га соединить кольцом с пешеходными и велодорожками и различными активностями. Жилой сектор по проекту будет включать готовые дома на продажу, таунхаусы и многоквартирную застройку (вдоль трасс), а совершенно новым в нем станут дома для аренды — специально под запросы миллениалов. Подробности — в материале «Реального времени».

Победа за Knight Frank и не без «Архдесанта»

Открытый международный конкурс на разработку концепции и мастер-плана экорайона на территории Кировского района Казани стартовал еще в начале июля этого года и вот, только в ноябре нашел своего победителя — им стал российско-британско-французский консорциум Knight Frank, который по воле случая в отличие от других участников работал в команде с татарстанскими специалистами, а в частности — с «Архитектурным десантом», плоды труда которого можно наблюдать в парках и скверах Татарстана. Помимо татарстанцев в консорциум вошли компании «XTU Аркитектс» (Франция), «OXO Аркитектс» (Франция), John Thompson & Partners/JTP (Великобритания) и TERRA SCAPE (Бельгия). За победу команде предполагается приз до 3 млн.

Подробнее о том, кто стал членами жюри конкурса, можно прочитать в материале «Реального времени». Заметим только, что эту функцию в том числе выполнял партнер Turenscape, директор международного центра проектирования Turenscape International limited Стэнли Ланг Вай Чам, уже имевший опыт участия в подобных проектах, ведь Turenscape в свое время выиграла открытый конкурс на разработку концепции развития набережных и береговой полосы системы озер Кабан.



Стэнли Ланг Вай Чам (на фото — слева) уже имел опыт участия в подобных проектах, ведь Turenscape в свое время выиграла открытый конкурс на разработку концепции развития набережных и береговой полосы системы озер Кабан. Фото tatarstan.ru

Отвечая на вопрос «Реального времени», он пояснил, почему победа была отдана именно консорциуму Knight Frank.

— Я думаю, что в данном проекте все решения сбалансированы, плюс он учел существующий контекст данной территории, то есть существующий там лес. С другой стороны, в той части проекта, которая расположена ближе к воде, применены более урбанизированные решения. И та среда, которая взаимодействует с лесом и более урбанизированная среда соединены объектами социальной инфраструктуры, — отметил Стэнли Ланг Вай Чам.

Понравилось ему и то, что проект учитывает экономические аспекты реализации и в нем продуманы различные нюансы, вплоть до детальной проработки организации пространства внутри домов.

По настоящему эко

Свой проект финалисты недвусмысленно назвали «Экополис. Два леса», тем самым подчеркнув то, чему они уделили особое внимание — природному богатству территории. Они рекомендовали заказчику максимально сохранить существующие леса и из-за заботы о деревьях заявили в нем, как выразилась директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова, «чрезвычайно низкую» плотность населения. Приставка «эко» также предполагает раздельный сбор мусора, использование электроэнергии, полученной от переработки отходов и предпочтение общественного транспорта личному. Например, в проекте предусмотрен маршрут для электротранспорта — идея создания скоростной линии трамвая поступила от организаторов конкурса.

Проектанты рекомендовали максимально сохранить существующие леса и заявили, как выразилась директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова, «чрезвычайно низкую» плотность населения. Фото tatarstan.ru



Победители предлагают разделить проектируемые 759 га на три зоны, которые соединяются между собой не только дорогами, но и так называемым «зеленым кольцом Гало», благоустроенным велосипедными и пешеходными дорожками, с водоемами и игровыми площадками. Еще одно немаловажное общественное пространство появится в рамках создания парка «Долина», вокруг которого предусмотрено строительство индивидуальных домов с возможностью расширения по мере роста семьи.

Этапы реализации проекта поделены также на три части. Первая предусматривает работы в южной части участка, максимально близкой к существующей инфраструктуре.

— В рамках первой очереди мы планируем реализацию кольца, о котором мы рассказывали и который связывает всю территорию. Оно станет для жителей прогулочным маршрутом, местом для отдыха, осмотра всей территории в целом. И дальше по основным транспортным артериями пойдет развитие второй и третьей очереди проекта, — комментирует Ольга Широкова.

Авторы проекта также рассчитывают, что транспортную инфраструктуру улучшит будущая скоростная магистраль «Москва-Казань», проходящая по территории экорайона.

Специально для миллениалов

Отдельно стоит сказать о жилых домах. Жилой сектор предлагается разделить на три типа: многоквартирные дома с высокой степенью застройки, таунхаусы и индивидуальные дома. Каждый из типов жилья займет порядка 30% застройки. Исключение составляют многоквартирные дома вдоль основных магистралей — их будет чуть больше остальных. В рамках первой очереди реализации мастер-плана авторы проекта предлагают протестировать свои предложения на местных жителях, а во второй и третьей — использовать гибкую систему, внося изменения в соответствии со спросом и потребностями людей.

Архитекторы выступают за то, чтобы часть домов отдать под аренду



В общей сложности проект предполагает строительство жилой недвижимости на примерно 450 тысячах квадратных метров, общественно-деловой на 50 тысячах квадратов и социальной инфраструктурой на порядка 65 тысячах квадратных метров. Стоимость квадратного метра для многоквартирного жилья определена в размере 85 тысяч рублей, но авторы проекта обещают удобные планировки и оптимальные площади, благодаря которым общий бюджет покупки будет относительно не высоким.

— С точки зрения индивидуального жилья мы рекомендуем заказчику и инвесторам, которые будут в дальнейшем участвовать в проекте, продавать все-таки готовый продукт, чтобы сохранить ту идею, ту концепцию, которая заложена. Поэтому мы не предполагаем просто земли и продаем домовладения, которые включают в себя дом и земельный участок в том или ином виде, — рассказала Ольга Широкова.

В этом случае предварительная стоимость квадратного метра определили на уровне 65 тысяч рублей, но с оговоркой, что на столь ранней стадии пока рано говорить о точных цифрах.

Отдельно стоит сказать о еще одном предложении архитекторов — они выступают за то, чтобы часть домов отдать под аренду.

— Это очень важная составляющая проекта. Она важна с точки зрения экономики, его финансирования и важна с точки зрения развития проекта, потому что арендное жилье — это то, что выбирают миллениалы, то, что выбирает молодое поколение. Арендное жилье значительно доступнее, и есть статистика, что 40% семей готовы арендовать жилье и только 10% могут его купить. Соответственно, мы существенным образом расширяем целевую аудиторию проекта, увеличиваем скорость развития проекта, потому что одновременно предлагаем жилье и на продажу, и на аренду, и удваиваем таким образом число жителей уже на первом, самом раннем этапе проекта, — объясняет Широкова.

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Экорайон ценой в 29 млрд рублей

Чтобы реализовать подготовленный консорциумом Knight Frank проект, нужно 29 млрд рублей, подсчитали его авторы. Окупить его планируется за чуть меньше, чем 10 лет. Ну а пока они будут дорабатывать его с учетом пожеланий татарстанских властей.

— Полагаю, что мы сейчас с финалистами будем дорабатывать проект, в любом случае есть определенные рекомендации и замечания. После этого, скорее всего, будет речь о разделении территории на достаточно большие основные части и реализации их инвестору на четких и понятных условиях, чтобы они соблюдали те требования, которые заложены в проекте, — рассказал помощник президента РТ и председатель совета Республиканского фонда поддержки Айрат Нурутдинов. Принципиальными он назвал открытые торги по реализации обсуждаемых земель для инвесторов.

Вместе с тем организаторы конкурса уже заявили, что выбирать застройщика территорий будут в ходе еще одного открытого международного конкурса, и скорее всего победителей будет несколько.