В Великобритании продажи книг о путешествиях упали на 10% в 2025 году

В 2025 году за первые семь недель продажи достигли 446 555 копий, что принесло £5,1 млн

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В 2024 году категория книг «Атласы, карты и путеводители» на британском рынке составила £44,3 млн, а было продано более четырех миллионов экземпляров. В 2025 году за первые семь недель продажи достигли 446 555 копий, что принесло £5,1 млн. Это на 10% меньше в денежном выражении и на 19,3% по количеству экземпляров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной объем продаж этой категории приходится на весну и лето. Если снижение сохранится, к концу года выручка может опуститься ниже £40 млн — минимального уровня за всю историю наблюдений, кроме пандемийного периода.

Одной из возможных причин спада называют сдвиг в школьных каникулах. Два самых продаваемых издания прошлого года — путеводители Churchill War Rooms Guidebook и The British Museum Guide — потеряли более 20% спроса в 2025 году. Их место занял Lonely Planet Japan, который продан в количестве 3 045 экземпляров.

Сегмент книг о путешествиях делится на три части: путеводители, карты и разговорники. Путеводители занимают 68,3% продаж и потеряли меньше остальных — 5,9%, что эквивалентно £219 955. Разговорники сократились на 21,6%, но поскольку их доля мала, это привело к потере только £16 000. Сильнее всего просел сегмент карт. Их продажи снизились на 18,2%, что привело к убыткам на £347 665 — это почти 60% от общего падения рынка. Крупнейший издатель карт, Ordnance Survey, в 2025 году продал на сумму более £500 000, но это на 14,9% меньше, чем в 2024 году. Снижение составило £87 517. Среди всех издательств наибольшие потери у Dorling Kindersley Group (DK) — £95 063.

Реальное время / realnoevremya.ru

Снижение спроса затронуло все направления DK: продажи серии Eyewitness Top 10 упали на 14,8%, Like a Local — на 22,8%. Однако новые издания DK, вышедшие в 2025 году, принесли £18 563, что на 13,8% больше, чем новые книги 2024 года. Еще более заметен рост у Rough Guides: их продажи выросли на 814%, а издательство поднялось с 34-го на 10-е место среди издателей книг о путешествиях.

В начале 2024 года самым продаваемым путеводителем Rough Guides была Mini Rough Guide to Gran Canaria, изданная в ноябре 2023 года. Все остальные популярные книги серии были выпущены до 2019 года. В 2024 году Rough Guides представило 63 новых издания, каждое из которых в среднем продалось тиражом 160 экземпляров. Общий доход от этих книг составил £104 596, это 96,2% всех продаж издательства в 2025 году.

Из 14 тыс. книг, проданных хотя бы в одном экземпляре за первые семь недель 2025 года, лидируют издания, тираж которых превысил 400 копий. Наибольший рост интереса у британских покупателей зафиксирован к Японии — продажи книг о стране выросли на 12,4%. Япония обогнала США, книги о которых потеряли 21,2% продаж. Также значительно вырос спрос на книги о Сингапуре — их продажи почти удвоились.

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Екатерина Петрова