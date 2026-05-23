Летом в Татарстане организуют отдых 180 тыс. детей

В республике насчитывается 1,6 тыс. организаций для детского отдыха

Летом в Татарстане организуют отдых порядка 180 тыс. детей. В целом годовой план — 240 тыс. детей. Об этом на совещании заявил раис республики Рустам Минниханов. Он также поручил уделить особое внимание в этом вопросе семьям участников и ветеранов СВО, а также семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Руководитель республики подчеркнул, что приоритетными задачами являются обеспечение комплексной безопасности детей и антитеррористической защищенности объектов отдыха. Надзорным органам нужно взять на контроль организацию питания, противопожарную безопасность и медицинское обеспечение.

Помимо этого, он уделил внимание теме патриотического воспитания. Минниханов напомнил, что 22 мая на площадке Казанского танкового училища завершился республиканский этап Военно-патриотической игры «Зарница», где лучшие команды соревновались по 14 дисциплинам. Всего в «Зарнице» в этом году приняли участие 114 тыс. татарстанских ребят. Впервые состоялись Студенческая и Семейная Зарница. Победителями стали команды из Казани, Нижнекамского, Лаишевского и Бугульминского районов. «Поручаю главам муниципальных образований, «Движению Первых», Минобрнауки и Минмолодежи продолжать работу в данном направлении», — подчеркнул Минниханов.



По словам заместителя премьер-министра Татарстана Лейлы Фазлеевой, в этом году в республике насчитывается 1,6 тыс. организаций для детского отдыха, в том числе 128 стационарных лагерей. Причем 13 лагерей отремонтировали. Востребованным видом отдыха у молодежи являются палаточные лагеря. На сегодняшний день в 14 лагерях-спутниках ежегодно отдыхают до 2100 человек.



Никита Егоров