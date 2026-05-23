Минниханов поручил организовать народные праздники в Татарстане на высоком уровне

Сегодня в в Лаишевском районе отпразднуют Каравон

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать республиканские народные праздники на высоком уровне. Об этом он заявил на совещании в Доме Правительства республики, сообщила пресс-служба руководителя региона.

Минниханов напомнил, что 2026-й объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом народного единства в России. Более того, сегодня в в Лаишевском районе Татарстана отпразднуют русский народный праздник Каравон, который и открывает череду праздников традиционной культуры в весенне-летний период.



Также в республике организуют праздники марийской культуры Семык, татарский Сабантуй, мордовский Валда шинясь, удмуртский Гырон быдтон, славянский день Ивана Купалы, чувашский Уяв, праздник культуры кряшен Питрау, а также детский мусульманский Сабантуй. Рустам Минниханов поручил главам городов и районов, Минкульту, Ассамблее народов Татарстана организовать народные праздники на самом высоком уровне, во взаимодействии с правоохранительными органами обеспечить безопасные условия их проведения.

На следующей неделе, 27 мая, мусульмане всего мира также отметят Курбан-байрам. Торжества и религиозные обряды, в том числе заклание жертвенных животных, будут проводиться в течение трех дней.

— Духовному управлению мусульман республики, муниципальным образованиям и правоохранительным органам следует обеспечить охрану общественного порядка и безопасность проведения праздничных богослужений, совместно с подразделениями Роспотребнадзора и ветеринарной службы взять на контроль проведение забоя жертвенных животных на определенных для этого площадках с соблюдением санитарных и ветеринарных требований, — добавил раис республики.

Никита Егоров