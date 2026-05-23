В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

В Татарстане в 8:50 мск отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике. Ограничения действовали почти 5 часов.

Ранее сообщалось, что над территорией Татарстана сбили вражеский беспилотник. При этом в общей сложности минувшей ночью над регионами России уничтожили 348 БПЛА.

Никита Егоров