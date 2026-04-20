Силы ПВО сбили 22 БПЛА над регионами России за 5 часов

20:49, 20.04.2026

Беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря

Силы противовоздушной обороны с 15:00 до 20:00 мск сбили 22 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 беспилотника самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ариана Ранцева

