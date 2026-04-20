Матвиенко: развод с детьми не должен быть простым

В Совфеде предложили усложнить развод, если в семье есть дети

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против упрощенной процедуры развода при наличии в семье детей. Соответствующее мнение она выразила на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России».

— Что касается разводов, попробуйте на Западе развестись, во Франции, в Великобритании. Это занимает минимум два года, а то и больше. У нас пришли, написали заявление, двое-трое детей. И свободны. Так не может быть, так не должно быть, — цитирует Матвиенко пресс-служба палаты.

Спикер СФ также провела параллель с процедурой прерывания беременности, отметив, что женщинам дается время все обдумать. «Она [женщина] всю жизнь об этом будет жалеть, потому что может никогда не быть детей и так далее. Также и к бракоразводному процессу надо относиться — не торопиться, ну погорячились, поссорились. А страдают дети», — добавила Матвиенко. По ее мнению, процедура развода должна быть более гуманной, с возможностью не торопиться с решением.



Ариана Ранцева