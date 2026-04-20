Мэры Казани и Бишкека подписали соглашение

Стороны договорились о сотрудничестве в сферах благоустройства, экологии, экономики, культуры, спорта и туризма

Казань и Бишкек подписали соглашение об установлении побратимских отношений и сотрудничества. Документ скрепили подписями мэр Казани Ильсур Метшин и мэр Бишкека Айбек Джунушалиев на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России». Мероприятие прошло на территории Национального центра «Россия» в Москве.

Стороны договорились о сотрудничестве в сферах городского благоустройства, охраны окружающей среды, а также в вопросах развития торгово-экономических и культурных связей. Соглашение также предусматривает обмен опытом в развитии транспортной и жилищной инфраструктуры, экономики, образования, здравоохранения, спорта и туризма. Реализация документа будет проходить через конкретные проекты, рабочие планы и протоколы.

Казань и Бишкек сотрудничают на протяжении 28 лет. Договор об экономическом и социально-культурном партнерстве между городами был заключен в 1998 году. Представители Бишкека регулярно участвуют в международных мероприятиях в Казани, включая форум Kazan Digital Week, форум породненных городов стран БРИКС-2020, конференцию клуба «Валдай», театральный фестиваль «Навруз» и архитектурный форум «Казаныш».

В феврале 2024 года в Казани открылось Генеральное консульство Кыргызстана. Его сфера деятельности охватывает территории Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Удмуртии и Ульяновской области. Генеральным консулом назначен Эрик Бейшембиев.



Ариана Ранцева