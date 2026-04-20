В регистр доноров костного мозга вступили более 535 тыс. человек

За 3,5 года число участников федеральной базы выросло с 112 тыс. до 535 тыс. человек

Свыше 535 тыс. потенциальных доноров костного мозга вступили в федеральный регистр, сообщила начальник управления службы крови и экстремальной медицины ФМБА России Ольга Эйхлер.

По ее словам, регистр был создан по поручению президента в 2022 году. С 1 сентября 2022 года в него были внесены все ранее накопленные данные — 112 тыс. записей. За 3,5 года число участников выросло до более чем 535 тыс. человек.

Эйхлер отметила, что обращаемость к регистру увеличилась в два раза, а совместимые или частично совместимые доноры находятся в 97% случаев.

Также она сообщила, что в прошлом году за счет неродственного донорства были спасены 564 жизни пациентов с тяжелыми заболеваниями.



