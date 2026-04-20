Whoosh: последний матч «Ак Барс» — «Динамо» стал пиком активности электросамокатов в Казани

С начала сезона 93% поездок совершались по транспортным целям, а средняя продолжительность поездки составила 11 минут на расстояние около 3 км

Сезон электросамокатов Whoosh официально открылся в Казани 14 апреля и за счет теплой погоды сервис сразу получил высокий спрос от горожан, сообщает для «Реального времени» представитель компании Денис Балакирев.

Анализ первых дней показал сохранение прошлогоднего тренда: 93% поездок совершались по транспортным целям. Средняя продолжительность поездки составила 11 минут на расстояние около 3 км. Наибольший пик активности пришелся на 15 апреля, когда завершился матч ¼ плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Динамо» (Минск). После окончания игры самокаты стали оптимальным способом добраться до метро.

Популярными маршрутами первой недели стали поездки по улице Чистопольской от метро «Козья слобода» до «Татнефть-Арены» и торгового центра. Также активно использовались маршруты от корпусов КГМУ, КНИТУ и КГАУ до станции метро «Суконная слобода».



Основными точками старта и завершения поездок стали парковки на улице Карла Маркса (дом №74), у офисного здания на улице Декабристов (дом №2), у выходов 2 и 3 метро «Козья слобода», а также на улице Шигабутдина Марджани.



