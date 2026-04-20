Банк России снизил курсы доллара, евро и юаня

На 21 апреля доллар установлен на уровне 75,237 рубля

Банк России установил официальные курсы валют на 21 апреля 2026 года. Курс доллара опустился до 75,237 рубля, что на 81,65 копейки ниже предыдущего значения.

Курс евро также понижен на 1 рубль 24,87 копейки и составляет 88,3769 рубля.

Курс юаня снижен на 10,39 копейки — до 11,0418 рубля.



Ариана Ранцева