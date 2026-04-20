Банк России снизил курсы доллара, евро и юаня

17:49, 20.04.2026

На 21 апреля доллар установлен на уровне 75,237 рубля

Фото: Реальное время

Банк России установил официальные курсы валют на 21 апреля 2026 года. Курс доллара опустился до 75,237 рубля, что на 81,65 копейки ниже предыдущего значения.

Курс евро также понижен на 1 рубль 24,87 копейки и составляет 88,3769 рубля.

Курс юаня снижен на 10,39 копейки — до 11,0418 рубля.

Ариана Ранцева

