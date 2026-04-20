Военные нужды НАТО нарушили поставки топлива в Европу

В марте и апреле в систему CEPS в Роттердаме закачали допобъемы военного авиатоплива, сообщил глава Alkagesta

Поставки авиационного топлива для гражданских нужд через центральноевропейский трубопровод НАТО (CEPS) были нарушены из-за военных операций, что создало дополнительное давление на цепочки поставок. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на основателя и генерального директора трейдинговой фирмы Alkagesta Орхана Рустамова.

По словам Рустамова, в марте и апреле в систему CEPS в Роттердаме были закачаны дополнительные объемы авиационного топлива военного назначения. Это привело к сокращению поставок гражданского авиакеросина, в том числе в крупнейший авиаузел Франкфурта.

Усиленное использование трубопровода происходит на фоне уже имеющихся проблем у европейских авиакомпаний и аэропортов с поставками топлива из-за войны с Ираном, которая препятствует импорту из ключевого источника.

Система CEPS была создана во времена холодной войны. На протяжении долгого времени разрешается ее использование в гражданских целях при условии, что приоритет всегда отдается военным нуждам. CEPS транспортирует около 225 тыс. баррелей нефтепродуктов в день через сеть трубопроводов протяженностью более 5 тыс. километров.



Ариана Ранцева