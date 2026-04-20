Роспотребнадзор: HiPP с крысиным ядом не поставляется в Россию

В ведомстве заявили, что информация об обнаружении крысиного яда в продукции немецкого завода HiPP от компетентных органов ЕС не поступала

Продукт детского питания HiPP, в котором, по сообщениям СМИ, обнаружен крысиный яд, производится на заводе в Германии и не поставляется на территорию России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что информация о выявлении опасного вещества и о поставках этой продукции в Российскую Федерацию от компетентных органов Европейского союза, в том числе по Системе быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов (RASFF), а также по Международной сети органов по безопасности пищевых продуктов ВОЗ (ИНФОСАН), в Роспотребнадзор не поступала.

Ариана Ранцева