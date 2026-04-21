Сегодня в Татарстане ожидается до +7 градусов

Утром и днем — дождь и мокрый снег

Сегодня в Татарстане будет облачно. Утром и днем небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 15—18 м/с. Температура — от +2 до +7 градусов. На отдельных участках дорог прогнозируется образование гололедицы.

Галия Гарифуллина