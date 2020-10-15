В Татарстане жители села запротестовали против установки мобильной вышки — прокуратура проводит проверку
Жители деревни Старый Дрюш Тукаевского района выступили против установки вышки мобильной связи. Видео конфликта появилось сегодня в соцсетях.
Один из рабочих заявил, что вышка устанавливается в рамках закона. А за разъяснениями жителям нужно обращаться в районную администрацию.
Видеозаписью заинтересовалась прокуратура Татарстана. Сотрудники ведомства проверяют законность установки вышки сотовой связи на данной местности.
В конце сентября жители села Старое Абдулово в Тукаевском районе также пытались воспрепятствовать установке вышки сотовой связи. Они считают, что на территории их населенного пункта рабочие без разрешения установили вышку 5G.
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