В Казани планируют построить дорогу с путепроводом за 3 млрд рублей

Проект соединит дублер Горьковского шоссе с улицей Приволжской

В Казани планируют построить автомобильную дорогу с путепроводом через железнодорожные пути от дублера Горьковского шоссе до улицы Приволжской в Кировском районе. Стоимость проекта оценивается в 3 млрд рублей, соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Согласно документации, протяженность новой дороги составит 3,9 км. Финансирование предусмотрено из бюджета Татарстана. Проект включает участок транспортной связки в указанном направлении.

Завершить строительство планируется до 19 ноября текущего года с момента заключения контракта.

Инициатором подготовки проекта выступает ГКУ «Главтатдортранс». Ранее в постановлении исполкома Казани сообщалось, что площадь проектируемого участка составляет 10,3 га, а ориентировочная длина — 3,3 км.

Ариана Ранцева