ЦБ прекратил вести реестр аттестованных специалистов

20:16, 20.04.2026

Изменения в законодательстве вступили в силу 20 апреля, ЦБ больше не аккредитует организации и не утверждает программы экзаменов

Фото: Айдар Раманкулов

Банк России прекращает ведение реестра аттестованных специалистов финансового рынка в связи с изменениями в законодательстве. Соответствующие поправки закреплены документом, опубликованным на официальном портале правовой информации.

С 20 апреля регулятор больше не аккредитует организации, проводящие аттестацию специалистов финансового рынка, не утверждает программы квалификационных экзаменов, не определяет типы и формы квалификационных аттестатов, а также не аннулирует такие аттестаты. Кроме того, ЦБ прекращает принимать соответствующие сведения и заявления.

Ариана Ранцева

