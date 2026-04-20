ЦБ прекратил вести реестр аттестованных специалистов
Изменения в законодательстве вступили в силу 20 апреля, ЦБ больше не аккредитует организации и не утверждает программы экзаменов
Банк России прекращает ведение реестра аттестованных специалистов финансового рынка в связи с изменениями в законодательстве. Соответствующие поправки закреплены документом, опубликованным на официальном портале правовой информации.
С 20 апреля регулятор больше не аккредитует организации, проводящие аттестацию специалистов финансового рынка, не утверждает программы квалификационных экзаменов, не определяет типы и формы квалификационных аттестатов, а также не аннулирует такие аттестаты. Кроме того, ЦБ прекращает принимать соответствующие сведения и заявления.
