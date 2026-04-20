В Казани открыли скульптуру панды Аю в честь дружбы с Чэнду

Церемония с участием дипломатов и чиновников прошла в павильоне «Жираф» Казанского зооботсада, она приурочена ко Дню китайского языка

Фото: скриншот видео с канала ТНВ

В павильоне «Жираф» Казанского зооботсада состоялась торжественная церемония открытия скульптуры панды по имени Аю. Она стала символом дружественных отношений между городами-побратимами — Казанью и Чэнду. Мероприятие приурочили к празднованию Дня китайского языка, сообщает телеканал ТНВ.

В церемонии приняли участие директор комитета по развитию туризма Александр Шавлиашвили и заместитель генерального консула КНР в Казани Цао Лунцюань. Шавлиашвили отметил, что имя Аю переводится как «медведь» и было выбрано по итогам народного голосования. Скульптура изготовлена в Китае и передана зооботсаду в 2025 году в честь 10-летия со дня подписания Меморандума о дружбе и сотрудничестве между Казанью и Чэнду.

Размер скульптуры — 156 см в высоту и 70 см в ширину. Панда выполнена в цветах флага Татарстана: на животе изображены достопримечательности Казани, на спине — Чэнду. Рядом установлен информационный стенд на русском, татарском, английском и китайском языках.



Ариана Ранцева