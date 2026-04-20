Росстандарт утвердил первый ГОСТ по биопечати органов

Документ устанавливает базовые принципы технологии и терминологию в области трехмерной биопечати эквивалентов тканей и органов

Росстандарт утвердил первый в России национальный стандарт в области биопечати — ГОСТ Р 72595-2026 «Трехмерная биопечать эквивалентов тканей и органов. Базовые принципы. Термины и определения». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Документ устанавливает термины и определения, применяемые в науке, технике и производстве, а также закрепляет базовые принципы технологии трехмерной биопечати — аддитивного способа создания тканей и органов из природных биоматериалов, при необходимости с клетками и продуктами их метаболизма, для восстановления функций организма. ГОСТ также определяет требования к биочернилам и описывает биопринтер как программно-аппаратный комплекс для послойного создания объектов по цифровой модели.

В Росстандарте отметили, что принятие стандарта создает условия для формирования прозрачных механизмов коммерциализации научно-исследовательских разработок и перехода к промышленному внедрению и серийному производству биомедицинских изделий. Документ также способствует интеграции российских разработок в глобальный контекст и взаимодействию с международными партнерами, включая фармкомпании.

В ведомстве добавили, что в апреле 2025 года президент РФ Владимир Путин поручил создать межотраслевой центр аддитивных технологий, ориентированный на ускоренное внедрение решений для медицинской отрасли. Утверждение ГОСТ Р 72595-2026, как подчеркнули в Росстандарте, становится важным шагом в формировании нормативной базы для передовых биомедицинских технологий.

