Экс-глава исполкома Тюлячей устал мотать условный срок?

Не признавший вину чиновник-бизнесмен просит Фемиду о досрочном погашении судимости

Фото: Василя Ширшова

Как стало известно «Реальному времени», в Тюлячинский райсуд поступило ходатайство об отмене условного срока и досрочном снятии судимости с бывшего экс-главы исполкома района Рустяма Нуруллина. Адвокат этого осужденного за хищение из бюджета, незаконное предпринимательство и превышение полномочий считает доказанным «факт исправления» его клиента. О преступлениях и наказании для бизнесмена во власти — в нашем материале.

На свободе с нечистой совестью



6 лет колонии со штрафом 100 тысяч рублей — такого наказания просил в 2019-м для тюлячинского сити-менеджера Рустяма Нуруллина прокурор Руслан Губаев. На тот момент отставной глава исполкома района обвинялся по семи составам, включая взятку, злоупотребление полномочиями, их превышение, служебный подлог, мошенничество и совмещение муниципальной службы с коммерческой деятельностью.

По приговору Тюлячинского райсуда от 4 июля 2019 года Нуруллин получил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и штрафом 100 тысяч рублей — за незаконное предпринимательство и мошеннический увод у Главинвестстроя РТ 6,5 млн рублей.

От штрафных санкций еще по двум эпизодам (подлог и превышение) Нуруллина избавил истекший 6-летний срок давности, а обвинения в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, согласно приговору, были лишними. Судивший чиновника председатель Тюлячинского райсуда Рамиль Бикмиев посчитал — инкриминируемые Нуруллину действия совершались в рамках незаконной предпринимательской деятельности.

Испытательный срок осужденного по приговору истекает в июле 2022-го. Если до этого срока Нуруллин совершит новое преступление либо нарушит порядок плановых визитов в уголовно-исполнительную инспекцию — условную судимость могут заменить реальной. Тогда как юридическое отсутствие судимости теоретически позволит 57-летнему экс-чиновнику вернуться во власть.

По данным источников «Реального времени», адвокат Нуруллина в своем ходатайстве в суд просит о досрочном зачете условного срока и снятии судимости — этаком «УДО для условника». Мотивирует — поведение клиента является примерным: ни замечаний, ни привлечений к административной ответственности. По мнению защиты, все материалы дела осужденного доказывают факт его исправления.

По приговору Тюлячинского райсуда от 4 июля 2019 года Нуруллин получил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и штрафом 100 тысяч рублей. Фото: sudyrf.info

Рустям Нуруллин трудится исполнительным директором в ООО «Топгаз», и там осужденным довольны: отмечают его инициативность, добросовестность, высокую работоспособность, умение общаться с людьми, отстаивать интересы предприятия и эффективно координировать работу подразделений. При этом платят исполнительному директору немного и примерно половину его зарплаты, 9—10 тысяч рублей, отчисляют в бюджет на возмещение ущерба по гражданскому иску ГИСУ.

Из 6,5 млн рублей, которые Нуруллин обязан выплатить солидарно с подельником — коммерсантом Халилом Хасаншиным, из зарплаты выплачено порядка 200 тысяч рублей. Однако в публичной базе приставов нет сведений о каких-либо неоконченных производствах по данному фигуранту. А вот за Хасаншиным числится должок в 10 млн рублей — по кредиту, не имеющему отношения к уголовному делу.

По приговору 2019-го этот коммерсант получил равный с чиновником срок — 4 года условно с испытательным в 3 года, и получил «амнистию» в сентябре 2021-го. Сабинский райсуд удовлетворил ходатайство Хасаншина об отмене условного осуждения раньше окончания испытательного срока.

Такое же ходатайство Нуруллина в Тюлячах должны были рассматривать под Новый год — 27 декабря, но заседание отложили. По данным «Реального времени», на рассмотрение ходатайства не пришел ни один из потерпевших, а защитник осужденного предупредил суд о занятости в ином процессе.

Хасаншин на предварительном следствии частично признавал вину. Нуруллин открещивался от всех обвинений в Следкоме и в суде. Вот только свой приговор не оспаривал.

Фокус с «ленинцами» и стройбизнес чиновника

Судом установлено: Рустям Нуруллин использовал должности замглавы и главы исполкома для обогащения своей семьи, дискредитировал районный исполком, обманул бюджет и способствовал тому, что пятерых нанимателей аварийного жилья сделали его собственниками, чтобы затем навязать ипотечные кредиты.

Согласно вступившему в силу приговору, с назначением на муниципальную должность в 2011-м ныне осужденный чиновник лишь формально вышел из бизнеса, оставив за собой управление компаниями «Цереком» и СФ «Строитель». В первой, по документам, на руководящих должностях работали брат, жена и сын обвиняемого, во второй главным числился партнер Нуруллина — ныне экс-осужденный Халил Хасаншин.

Судом установлено: Рустям Нуруллин использовал должности замглавы и главы исполкома для обогащения своей семьи. Фото: tatfrontu.ru

В СК Хасаншин рассказывал — все сделки свыше 1 млн рублей он был обязан согласовывать с «прежним хозяином», а еще делиться с ним частью прибыли в обмен на реальную помощь с заказами. Эту маржу в 1,2 млн рублей силовики изначально квалифицировали как взятку, а суд посчитал это доходом от незаконного бизнеса чиновника.

Нуруллин на протяжении семи лет слал в ГИСУ рекомендательные письма за своих подрядчиков от имени муниципалитета, и в результате «Цереком» и «Строитель» получали государственные и муниципальные контракты на капремонт и другие работы, начиная с домов культуры и заканчивая спортплощадками. Был госзаказ и по обновлению здания мировых судей.

Общий объем бюджетных заказов нуруллинских фирм за весь период существования — 260 млн рублей, из которых 160 млн освоены в период нахождения бенефициара во власти. Тогда как законодательно такое «совместительство» запрещено. Словам обвиняемого, что свято соблюдал этот запрет и не имел возможности помогать семейным фирмам, Фемида не поверила.

Суд счел доказанным, что Нуруллин, используя свою должность и авторитет, вынуждал руководителя фирмы заключать заведомо невыгодные сделки со «Строителем» и «Церекомом» — отдавать стройматериалы без предоплаты и с рассрочкой на неограниченный срок.

Вскоре после приговора тюлячинскому руководителю «Цереком» был признан банкротом, сейчас там рулит конкурсный управляющий. ООО «СФ «Строитель» ликвидировано.

Еще два эпизода в приговоре чиновника-бизнесмена связаны с судьбой ветхого дома в Тюлячах по адресу Ленина, 100. На момент запуска программы переселения граждан из аварийного фонда в 2013 году этот объект официально ветхим не числился. Но ради участия в федеральной программе стал таковым на бумаге. Суд пришел к выводу — в исполкоме подделали и акт обследования, и постановление о признании аварийным «ленинского» дома, а затем навязали его жильцам — нанимателям квартир сфабрикованные договоры о передаче помещений в собственность задним числом.

Согласно приговору, чиновники действовали по указке тогда еще замглавы исполкома Нуруллина, а фиктивное постановление об аварийности дома он подписывал лично.

Как рассказывали на суде потерпевшие жильцы, им обещали переселение в новые квартиры, а по факту навязали ипотеку через Госжилфонд РТ. Причем для пенсионеров она оказалась тяжким бременем. «Хотели быстрее отвязаться от жильцов и отчитаться перед властями», — свидетельствовала одна из «собственниц».

По «ленинским» эпизодам превышения и подлога осужденного освободили от наказания за сроком давности.

«Грязный» контракт

Мошенниками экс-чиновника Нуруллина и коммерсанта Хасаншина Фемида назвала после истории строительства очистных сооружений в Тюлячах. Рассчитанные на год работы оставались незавершенными и спустя четыре года, в 2017-м. О таких результатах полицейской проверки рассказывал на суде сотрудник БЭП.

Мошенниками экс-чиновника Нуруллина и коммерсанта Хасаншина Фемида назвала после истории строительства очистных сооружений в Тюлячах. Фото: inkazan.ru

Госзаказ ГИСУ на 26,7 млн рублей достался в июне 2013-го генподрядчику ООО «ГК «Гранд-Строй», который в июле заключил договор субподряда с СФ «Строитель» на те же работы и по той же цене. Однако несдача очистных в срок и расследование обстоятельств показали: акты выполненных работ составлялись двоюродным братом Рустяма Нуруллина, сотрудником «Строителя», вообще без выезда и подтверждения объемов с места. В СК брат признался — составлял документы, основываясь на словах Халила Хасаншина, директора «Строителя», а в «Гранд-Строе» и ГИСУ их должным образом не проверяли.

В результате казна переплатила 6,5 млн рублей за поставку и наладку оборудования станции глубокой биоочистки сточных вод и канализационной насосной станции. В одной накладной цена товара была завышена почти в шесть раз, в другой — в полтора. Согласно приговору, указания на такую фальсификацию Хасаншину давал Нуруллин и он же как представитель исполкома района подписывал один из этих актов, подтверждая факт поставки в полном объеме. Реальные поставщики о наценке для бюджета ничего не знали.

В суде претензии по этому эпизоду не признали оба обвиняемых. Заявили — все средства ГИСУ пошли на строительство, однако утвержденный проект не учитывал сложностей грунта на месте будущих очистных и затраты возросли. Кроме того, Нуруллин ссылался на решение арбитража о взыскании с генподрядчика строительства очистных 5 млн рублей — разницы между бумажным и реальным объемом работ. Суд с его доводами не согласился, посчитав, что данная сумма завышения не касалась двух фиктивных накладных по поставке оборудования.

Критически суд отнесся и к изменению показаний Хасаншина относительно направляющей и контролирующей роли Нуруллина в деятельности СФ «Строитель» — он назвал эту фирму своей и объяснил выплаты прежнему владельцу не до конца произведенным расчетом за имущество.

На суде частично подтвердилась информация из писем обманутых тюлячинских подрядчиков главе МВД Татарстана и прокурору республики. В 2018-м строители жаловались, что аффилированные с районной властью фирмы нанимают их для выполнения работ на муниципальных объектах и поставки материалов, а затем кидают с оплатой. О том же свидетельствовали рабочие, принимавшие участие в возведении тех самых проблемных очистных.

Строители жаловались, что аффилированные с районной властью фирмы нанимают их для выполнения работ на муниципальных объектах и поставки материалов, а затем кидают с оплатой. Фото: realnoevremya.ru

Скандальная история с возведением теми же фирмами клубов и арендных домов из вторсырья уголовного продолжения не получила. «Теперь в этих непригодных для нормальной эксплуатации домах жить людям. Весь район знал, но все молчали», — комментировал ситуацию в мае 2018-го начальник антикоррупционного управления при президенте РТ Марс Бадрутдинов на заседании в казанском Кремле.

Через два месяца после того заседания Нуруллин был задержан и вскоре водворен под домашний арест. Реального наказания в виде лишения свободы избежал, теперь хочет избавиться и от условного.



Заседание Тюлячинского суда по ходатайству об «амнистии» бывшего главы исполкома района назначено на 18 января.