Как в Татарстане выявили почти тысячу коррупционных преступлений на миллиард

«7 дней»: от страстей вокруг татарского языка до туристических новшеств Казани

Фото: Олег Тихонов

Какие сферы наиболее коррумпированные в Татарстане? Кто продвигает закон «против родных языков»? Чем удивит Казань туристов к чемпионату мира по футболу — 2018? Почему журналистике сегодня не хватает кадров? Эти и другие вопросы легли в основу еженедельной информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей на канале ТНВ. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Самые коррумпированные

На прошедшем заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РТ были озвучены такие факты, которые просто вызывают шок у нормального человека. В своем докладе начальник управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Марс Бадрутдинов обнажил вопиющие примеры разбазаривания муниципальных земель, коррупционных схем в строительстве и получения госзаказов в обход тендеров.

Например, теперь уже бывший главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Айдар Амиров создал, по словам Бадрутдинова, целую сеть аффилированных с собой коммерческих структур, которые зарабатывали на госзакупках. Только один пример, с 2016 года больница закупала мягкие линзы для глаз у производителя челнинской компании «Ватан». И в этом нет никакого криминала, но вот закупало их медучреждение Амирова через две фирмы-посредника. И, как показала проверка, больница закупала линзы от производителя по цене минимум в полтора раза выше. Для сравнения в Свердловской области одна такая линза обходилась местной больнице по цене 962 рубля, в Республике Башкортостан ее брали за 1,5 тысячи, а мы платили 2,5 тыс. рублей.

Пациентке РКОБ Людмиле Гуня, можно сказать, повезло, дополнительных средств у нее больше не взяли, а саму операцию по очереди провели бесплатно. Но проверкой антикоррупционного управления были выявлены неприглядные факты, когда очередь искусственно растягивали, чтобы создать ажиотаж и даже включали в нее умерших, а также тех, кто уже сделал операцию за свой счет.

Увы, сомнительные схемы закупок были выявлены и в других подведомственных Минздраву учреждениях, в том числе самых крупных: Республиканском онкодиспансере и РКБ. При закупках лекарств для онкобольных антикоррупционщики также обнаружили значительное завышение цен, по отдельным позициям до 200%.

— Глядя на вседозволенность и нарушения руководителя министерства, подчиненные и муниципальные образования также не соблюдали требования законов. Так, в нарушение законодательства в министерстве не проводились антикоррупционные проверки. Речь идет о 150 главных врачах, 10 директорах медколледжей и 150 сотрудниках министерства, — отчитался Бадрутдинов.

В своем докладе Марс Бадрутдинов обнажил вопиющие примеры разбазаривания муниципальных земель, коррупционных схем в строительстве и получения госзаказов в обход тендеров. Фото Олега Тихонова

В системе образования Татарстана самое распространенное правонарушение — незаконное совместительство. Это когда чиновники из Управления образования, как это было в Менделеевском районе, сами себя трудоустраивают в подведомственные им же организации по дополнительному образованию детей. Часы занятости на рабочем месте у людей, понятное дело, совпадали, но это не мешало им получать по факту двойную оплату труда. Подработка в коммерческих структурах вообще явление обыденное для многих муниципальных чиновников от образования и здравоохранения. Похожие случаи зафиксированы в Апастовском районе, в Казани и в Нижнекамске.

Более 800 коррупционных преступлений на общую сумму около 1 млрд рублей было выявлено в Татарстане по итогам прошлого года. Сам факт такого количества правонарушений говорит о масштабе проблемы. Ошибки в декларациях чиновников — лишь вершина айсберга, а внизу — преступления, связанные с так называемым конфликтом интересов, покровительство карманным бизнес-структурам, махинации с землей, взяточничество.

Махинации с земельными участками стали еще одним привычным делом для некоторых недобросовестных муниципальных служащих, констатировали на заседании в Кремле. По результатам проверок, было возвращено в муниципальную собственность более 340 гектаров земли, которые были сданы в аренду за бесценок или с нарушениями закона. Причем все это не овраги, а коммерчески привлекательные земли. Среди тех, кого персонально назвали на заседании в Кремле и бывший руководитель исполкома Тюлячинского района Рустям Нуруллин. За ним числится, судя по докладу Марса Бадрутдинова, целый пласт злоупотреблений. По сути экс-чиновник, используя служебное положение, занимался тем, что лоббировал интересы фирм, которые сам же и учредил. Через аффилированные структуры, где трудились его родственники, проходили все серьезные заказы на строительные работы. Но при этом де-факто контролируемые Нуруллиным фирмы еще и завышали стоимость работ, обманывали поставщиков, использовали при строительстве некачественные материалы.

— Теперь в этих непригодных для нормальной эксплуатации домах жить людям. Весь район знал, но все молчали, — констатировал Бадрутдинов.

Но Минздрав РТ на этот раз все же превзошел по изощренности коррупционных схем и по откровенной наглости. По мнению Марса Бадрутдинова, не в последнюю очередь это связно и с тем, что руководство министерства во главе с эск-министром Аделем Вафиным не только не пресекало коррупционные проявления, а само находилось в конфликте интересов. Как выяснилось, Вафин совмещал работу чиновника с руководством кафедрой в казанском медуниверситете. Более того, в 2015 году Вафин создал конкурсную комиссию по отбору претендентов для зачисления в вуз. Комиссия рассматривала предложения районов и определяла будущих абитуриентов. Проверки показали, что часть абитуриентов отбиралась на учебу в вуз по коррупционным мотивам.

«Закон против родных языков»

Депутаты Госдумы РФ внесли на рассмотрение изменения в закон «Об образовании», которые фактически сводят изучение государственных языков республик к факультативу. Парламент Татарстана уже высказал свое категорическое неприятие этих поправок. На прошлой неделе стало известно, что парламент Дагестана открыто поддержал обращение депутатов госсовета Татарстана председателю Госдумы Володину о категорическом несогласии с переводом изучения государственных языков на добровольную основу. Ранее свое мнение по этому вопросу уже высказывали деятели культуры, науки, образования, общественные активисты и депутаты региональных парламентов Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Чувашии и Якутии.

Депутаты Госдумы РФ внесли на рассмотрение изменения в закон «Об образовании», которые фактически сводят изучение государственных языков республик к факультативу. Фото minsvyaz.ru



В самой Госдуме свое категорическое несогласие с законопроектом публично выразили бывший глава комитета по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев и сменивший его на этом посту депутат от Татарстана Ильдар Гильмутдинов. Заместитель председателя комитета Государственной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин открыто выразил свое несогласие с новым законопроектом и сказал, что будет голосовать против. Новый документ уже окрестили «законом против родных языков». В итоге из-за давления общественности и большого резонанса, закон о родных языках решили отложить на осеннюю сессию.

В Татарстане опасения директоров школ вполне оправданы. Кому хочется жить в эпоху перемен, которые, как считают педагоги, последовательно ведут к деградации образования, воспитания, культуры и нравов. Многочисленные народы, населяющие Россию, постепенно теряют свою языковую среду. И этот факт неоспорим. Вопрос изучения родного языка в семье — отдельный разговор. Тут важно понять, что национальная политика государства не может быть ограничена сферой бытового и внутрисемейного общения. Современным городским детям негде говорить на родном языке, кроме как на уроках родного языка в школе. Но новый законопроект, может исключить даже эту минимальную возможность.

— Раньше родители имели право выбирать язык обучения и факультативные предметы. Сейчас появилась глава о том, что родители имеют право выбирать язык обучения и факультативные предметы, в том числе родные языки и государственные языки республик. Значит, они будут преподаваться только как факультативные предметы, — объясняет старший научный сотрудник института истории Академии наук РТ Марат Лотфуллин.

Изучение родных языков многочисленных народов в России станет по закону возможным, но при ограниченных условиях. Если школа сможет предоставить родному языку так называемые внеурочные часы. Чтобы оценить всю глубину проблемы, нужно понять, что такое внеурочные часы или факультативные занятия. Это необязательный учебный курс. Курс по выбору, по желанию, по возможностям школы. Без государственного финансирования. Так может получиться, что второму государственному языку в республике — татарскому языку — придется побороться за место под солнцем с робототехникой, бисероплетением и умелыми ручками.

Этот новый документ, который, как считают депутаты, противоречит конституции, уже наделал много шума. Но, как оказалось, его в руках никто не держал, в глаза никто не видел. Проект появился на сайте Госдумы в начале апреля. Но его уже успели впопыхах рассмотреть на комитете по образованию и науке и принять в первом чтении. Без какого-либо согласования или обсуждения с национальными регионами, без проведения публичных слушаний, экспертной оценки ученых.

— Я надеюсь, что депутаты Госдумы и руководство РФ будут более внимательны в этом вопросе. Потому что национальный вопрос — очень тонкий и щепетильный. Если мы допустим малейшую ошибку, может случиться большая беда, — предполагает депутат Государственного Совета РТ Разиль Валеев.

«Национальный вопрос — очень тонкий и щепетильный. Если мы допустим малейшую ошибку, может случиться большая беда», — говорит Разиль Валеев. Фото Максима Платонова

«Татарский язык учить не будем!»

Вопрос на самом деле не просто серьезный и очень острый, но и болезненный, затрагивающий интересы множества людей. Очевидно, что простых решений здесь нет. Противники татарского языка уже намекают, а зачем вообще нужны республики — это явно лишнее образование. Да здравствуют единообразие, губернизация России. К чему нас может привести такая политика даже страшно подумать.

Председатель общества русской культуры Татарстана Михаил Щеглов не дает татарскому языку в Татарстане ни единого шанса. Звучит нелепо, даже дико. Вряд ли такое даже представить возможно цивилизованной европейской стране. Но оголтелые, по-другому и не скажешь, противники изучения татарского языка в Татарстане, не приемлют никаких компромиссов. Теперь уже и методики преподавания, количество часов их не волнует. Главное сказать звучное и решительное — Нет!

— Дети будут ходить на эти ваши уроки, будут там сидеть, но ничего мы учить не будем, — категорично заявляет председатель общества русской культуры Татарстана Михаил Щеглов.

— Кончился ваш суверенитет, — говорит Ольга Зиятдинова-Гавриленко.

Одна из наиболее принципиальных и ярых противниц изучения татарского языка Ольга Зиятдинова-Гавриленко, верная соратница Михаила Щеглова и участница протестов. В Казани многим известна благодаря скандальному комментарию экстремисткой направленности, оскорбляющему татар. Позже Зиятдинова-Гавриленко объяснила, что унижающие татар записи оставил ее сын, которого, с ее слов, принуждали изучать татарский язык.

Дальнейшее развитие истории выглядит совсем уж некрасиво. Если верить данным телеграм-канала «Татарская Якудза», не так давно на квартире Ольги Зиятдиновой прошел обыск. Проводился он в рамках расследования дела, которое завели на женщину в феврале этого года. Ее подозревают в нарушении закона по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды». Авторы телеграм-канала утверждают, что следователями в квартире Зиятдиновой были изъяты компьютер и электронные носители. Среди них была обнаружена запись с развратными действиями Зиятдиновой по отношению к своему нетрезвому супругу. Следователи выяснили, сообщают авторы телеграм-канала, что видеозапись производил несовершеннолетний сын Ольги Зиятдиновой.

Если бы только одна Зиятдинова отличилась воинственной позицией по данному вопросу. Если почитать, что пишут отдельные противники татарского языка на форумах, становится страшно.

— Я лично сталкивался с оскорблениями. «Чурка», «чеплашка». Есть понятие агрессивного меньшинства. И часто оно настолько громко кричит, как будто это большое количество людей. Но они никого не представляют. Русское население настолько толерантно, мы настолько вжились в друг друга. У меня много друзей русской нации, которые, выезжая за пределы Татарстана, говорят: «Мы татары», — замечает руководитель концептуальной площадки «ТатПолит» Руслан Айсин.

Павел Шмаков приводит веские аргументы в пользу политики билингвизма — опыт европейских стран. Фото Марка Шишкина

Сторонников обязательного изучения татарского языка в республике явное большинство и это надо учитывать. Директор школы «СОлНЦе» Павел Шмаков приводит веский аргумент в пользу политики билингвизма — опыт европейских стран.

— В Финляндии красиво решили языковой вопрос. В 1 классе дети начинают учить финский язык, в 3 классе они обязаны выбрать еще один иностранный язык, в 5-м добавляется еще один язык, и еще один выбираешь в 7 классе. И так кроме финского дети учат еще три дополнительных языка. Из этих трех языков один — обязательно шведский. Получается, все знают и финский, и шведский, — рассказывает Шмаков.

Эти аргументы на Михаила Щеглова и его соратников пока не действуют. И могут ли подействовать в принципе — большой вопрос. Слишком разные позиции.

Что чемпионат грядущий нам готовит?

До начала чемпионата мира по футболу осталось 25 дней. Татарстан в предвкушении большого спортивного праздника. Казань на 97% готова к проведению мундиаля — такую оценку на прошлой неделе дал министр спорта Владимир Леонов. За четыре недели до старта мирового первенства на матчи, которые пройдут в Казани, продано 95% билетов. 53% из этого количества приобрели иностранцы. В четверг в столице Татарстана прошло, пожалуй, самое главное событие подготовительного этапа — в Казань прибыл главный кубок чемпионата мира по футболу FIFA. Он сделан из чистого золота. К слову, главный приз с января по апрель посетил боле 90 городов в 50 странах. В течение трех дней у казанцев и гостей столицы была уникальная возможность своими глазами увидеть этот главный футбольный трофей и сфотографироваться.

Какие сюрпризы и интересные мероприятия Казань приготовила для болельщиков и гостей чемпионата, рассказала директор комитета по развитию туризма исполкома Казани Дарья Санникова. В столице РТ появились новые экскурсии и маршруты.

— С 1 мая стартовал новый маршрут у двухэтажного автобуса. Помимо исторического культурного центра мы еще добавили левый берег Казанки, — раскрыла детали Санникова.

Какие сюрпризы и интересные мероприятия Казань приготовила для болельщиков и гостей чемпионата, рассказала Дарья Санникова. Фото tatar-inform.ru

Продолжительность экскурсии составляет полтора часа на восьми языках. Для любителей ночной жизни тоже появилось уникальное предложение. Воспользоваться им можно с 10 вечера и до рассвета.

— Одна из новинок — ночной мьюзик бас. Это совместный проект мэрии с нами. Можно не только покушать внутри автобуса, послушать прекрасную музыку, еще и получить информационные данные, — объяснила Санникова.

Первая остановка — татарская усадьба. Здесь болельщики смогут оценить и национальный колорит и познакомиться с главным казанским оракулом. Если в Германии был осьминог Пауль, то у нас свой казанский предсказатель — козел Борис. Он уже год предсказывает результаты матчей хоккейного клуба «Ак Барс» и ни разу не ошибся.

Кто он, болельщик, который приедет в Казань? Дарья отмечает, в топ-5 входят французы, испанцы, австралийцы, колумбийцы и китайцы. Будет много и российских фанатов. Есть уже прогнозные цифры. Туристы, приехавшие в Казань на чемпионат, потратят 20 млрд рублей.

— Будет много стилизованных вечеринок именно под те команды, которые к нам приезжают. Например, для иранцев будет выступать их любимый певец Араш, — поделилась Санникова.

— Следующая остановка — Казанский кремль. От Казанского кремля можно доехать до фонтана любви в Ленинском садике, плюс ко всему можно сделать фотосессию. На набережной Сочи есть такой проект, а так в центральном парке Нью-Йорка есть такие рикши, — рассказала Дарья Санникова о дальнейшем туристическом маршруте.

Всего в Казани запланировано более сотни культурных мероприятий. Сабантуй, к примеру, пройдет 23 июня. «Эрмитаж» привезет выставку «царские подарки». Третьяковская галерея — «передвижников». Будет фестиваль The Kremlin Confederation of ART.

До начала чемпионата мира по футболу осталось 25 дней. Татарстан в предвкушении большого спортивного праздника. Фото Олега Тихонова

Из сувенирной продукции больше всего сшито тюбетеек, шелковых платков с национальными орнаментами и татарских кукол. Для удобства туристов и болельщиков обновлена навигация по городу — установлены новые указатели. С 1 июня начнут работать информационные шатры, там дадут справки на 6 языках.

Следующая точка туристического маршрута — площадь Тысячелетия. Сюда в четверг привезли главный трофей чемпионата — золотой кубок. Весит награда 6 кг 142 грамма чистого золота.

— В Казани также будет установлен самый большой чак-чак в России. Лакомство весом примерно 1 300 кг будет выполнено в виде футбольного мяча, — поделилась еще новшествами города Санникова. Удивлять гостей будем и на фестивале болельщиков. Сейчас завершается подготовка площадки, выполнено 60% от общего объема работ, пространство полностью обновится от станции метро «Козья слобода» до казанской «Чаши». Территория объединит рисунок траектории полета мяча, импровизированный бросок завершится на площади перед зданием «Татмедиа», где появится композиция из 32 шаров (по количеству стран-участниц FIFA). Осталось положить газон, установить светильники, арт-объекты и большой экран, на котором будут показывать все матчи чемпионата мира.

— Фестиваль начнет работу за два часа до трансляции первого матча и закончит работу через час после окончания последнего матча, — сказала Санникова.

Конечная остановка в автобусном туре — «Казань Арена».

— Стадион после 31 мая полностью переходит в оперативное управление оргкомитету, — рассказал министр по делам молодежи и спорта РТ Владимир Леонов. — «Казань Арена» претерпела изменения. Для лучшей телевизионной картинки расширен медиацентр, на стадионе теперь есть бесплатный вайфай, аншлаг ожидается на всех шести матчах, — отметил Леонов.

Проблемы нынешней журналистики

19 мая свой профессиональный праздник отметили работники республиканских СМИ. Важным событием в преддверии праздника стало подведение итогов ежегодного республиканского журналистского конкурса «Бэллур калэм» или «Хрустальное перо». На церемонии вновь наградили лучших представителей отрасли. 15 человек получили звания «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций республики Татарстан».

Роза Галлямова уже давно на заслуженном отдыхе, но когда коллектив лаишевской газеты «Кама ягы» сказал ей «надо», пенсионерка тут же ответила «есть». Говорит, нас так воспитывали, да и положение у редакции было почти безвыходное. Роза Шамилевна не просто вернулась поддержать родное издание, а одна закрыла сразу три позиции: переводчика текстов с русского на татарский язык, корректора и заместителя главного редактора по дубляжу.

19 мая свой профессиональный праздник отметили работники республиканских СМИ. Фото tatarstan.ru



Из десяти сотрудников двое уже пенсионного возраста. Работать приходится много. Корреспонденты размещают материалы и в газету, и на сайт, сами делают фотографии и снимают видео. Несмотря на переработку, зарплата оставляет желать лучшего. Поэтому постепенно молодые кадры утекают в столицу.

Время, как известно, летит стремительно. И понятно, кто-то должен будет прийти на смену старшему поколению. Вопрос, кто? У руководителей многих районных СМИ нет сейчас четкого ответа на этот вопрос. Молодых специалистов с качественной профессиональной подготовкой все меньше. Есть и другая проблема — не поспевает уровень подготовки молодых журналистов за современными цифровыми технологиями. И это тоже, к сожалению, печальный факт.

— Сегодня качественная журналистика очень серьезно отстает от реальных потребностей, возможностей, которые дают технологии. И она серьезно проигрывает в сравнении с тем качеством, которая имела журналистика. В соответствии с ожиданиями, требованиями, которые были 20-25 лет назад, — говорит руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский.

Усугубляет ситуацию и тот факт, что в КФУ очное отделение Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций перешло на обучение по контракту. То есть главная альма-матер республики и единственная в стране, которая готовит татароязычных специалистов, теперь занимается подготовкой кадров только за деньги. На такие условия согласится не каждый. Будущим абитуриентам остается надеяться только на поддержку со стороны.

— Есть еще один механизм. Он апробирован в реальном секторе экономике очень хорошо. Это когда работодатель начинает участвовать в процессе подготовки, — уверен Толчинский.

Пока что к такой практике прибегнул только телеканал «ТНВ». На прошедшей неделе завершился конкурс «Айда на ТНВ», который стартовал 5 апреля. За короткий срок участники должны были подготовить эссе, видеопрезентацию и показать навыки интервьюера. Из 41 претендента на победу были выбраны трое лучших.

Специальная номинация конкурса «Признание» в этом году была присуждена Минтимеру Шаймиеву. Фото tatarstan.ru

«Бэллур калэм», или «Хрустальное перо» — и конкурс профессионального мастерства, и место встреч всех журналистов и конечно хорошее подспорье и стимул в работе для творческих работников. Обладателем гран-при XXI конкурса «Хрустальное перо» стал заместитель главного редактора газеты «Ватаным Татарстан» Габдулбар Ризванов. Ему вручили символ конкурса «Хрустальное перо» и ключи от автомобиля LADA Kalina.

Специальная номинация конкурса «Признание» в этом году была присуждена Государственному Советнику Республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву. Еще 20 лет назад «Хрустальное перо» собирались вручить первому президенту Татарстана, как человеку и руководителю, открытому для СМИ. Однако тогда Минтимер Шарипович убедил членов конкурсной комиссии не делать этого. И вот спустя два десятилетия председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова под аплодисменты всего зала вручила Минтимеру Шаймиеву долгожданную премию.

— Делаем одно дело. И делаем ради нашего будущего, для наших детей. Это наше богатство, — подчеркнул Шаймиев на вручении.