Рустам Минниханов: «Переток пока не в нашу пользу, но мощности нам позволяют переиграть»
В Kazan Expo проходит Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии
«Эффективность наших генерирующих станций пока не соответствует тем задачам, которые стоят перед нами. Есть вопросы и по сетевому хозяйству», — перечислял сегодня «болевые точки» в постковидной энергетике президент Татарстана Рустам Минниханов во время пленарного заседания Татарстанского международного форума по энергоресурсоэффективности и экологии. Перекосы могут быть исправлены с запуском новых мощностей. «Те проекты (генерации), которые реализуются на «Казаньоргсинтезе» и в «Нижнекамскнефтехиме», позволят найти баланс в энергосистеме», — выразил надежду глава республики, словно распутывая сложный узел отношений между энергетическими игроками.
Большая энергетика и машины из будущего
«Казань Экспо» встретил сегодня Татарстанский международный форум по энергоэффективности, где демонстрировались последние достижения в области большой традиционной генерации и «зеленой» энергетики. В форуме участвуют около 200 различных компаний из разных регионов страны. И хотя форум считается сугубо отраслевым энергетическим мероприятием, его смело можно считать местом встречи крупного бизнеса республики, ведь татарстанские энергокомпании интегрированы в холдинговые компании.
В частности, ТГК-16 презентовала проект использования топливного газа КГПТО в качестве газового топлива на энергетических котлах Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). «Сетевая компания» рассказывала про «умные» сети, КГЭУ — о ситуационном центре по теплоэнергетике. Экспозиционную витрину также оживили машины из будущего: электромобили от престижных брендов, зарядные устройства, водородные установки и даже трактор МТЗ на сжиженном газе в натуральную величину. Эта команда «новичков» на выставке больше всего интересовала и удивляла гостей.
«Если раньше про водород говорили как о чем-то фантастическом, то сегодня это реальность», — оживлялся всякий раз президент, когда подходил к необычным экспонатам. «Электромобили, СПГ-топливо, эти вещи считались далекой перспективой, а у нас в республике стали реальностью», — хвастался Минниханов, разговаривая с московскими гостями: заместителем министра промышленности и торговли Михаилом Ивановым и главой Национальной газомоторной ассоциации Василием Зининым.
Выставка давно стала регулярной, в этом году она проходит в 21-й раз. Ее деловая программа будет длиться еще два дня. А сегодня на площадке форума прошло заседание правительства Татарстана с отчетом о ходе реализации госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в РТ по итогам 2020 года и задачах на 2021 год». С докладом выступил вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.
Отток татарстанских киловаттов
В его выступлении были изложены главные проблемы постковидной энергетики, которые в будущем могут стать триггерами тяжелых негативных последствий для экономики. По словам Альберта Каримова, в прошлом году объем потребления энергии сократился на 5%, зато его выработка внутри республики упала на 18%, откатившись к уровню пятилетней давности. По данным главы Минпромторга РТ, татарстанской энергосистемой было произведено 24 млрд кВт·ч, тогда как спрос составил 29 млрд кВт·ч. Отрицательная динамика держалась все месяцы года. Для сравнения: выработка электроэнергии в России снизилась всего на 3%.
— Наши станции вырабатывали меньше электроэнергии, чем в среднем по России, — отметил Альберт Каримов, добавив, что самый большой спад произошел на Заинской ГРЭС. Здесь выработка электроэнергии упала вдвое, но из-за нерыночных механизмов в энергетике ГРЭС получила положительные финансовые результаты.
Главная опасность в том, что спад производства энергии приводит к увеличению перетока. И притока мощности извне — от ФСК. «Переток увеличится больше, чем в 4 раза, — бил тревогу глава Минпромторга РТ. — А это значит, в последующем у нас увеличивается и платеж в пользу ФСК. «Сетевой компании» придется включить расходы на оплату этих услуг в 3,5 раза больше, чем сейчас. Это может привести к росту тарифа», — предупредил Альберт Каримов. И призвал подумать «над новыми схемами взаимодействия в целом по республиканской энергосистеме». В противном случае это создаст «предпосылки для ухода потребителей на собственные источники энергоснабжения», добавил он.
Уникальный для Татарстана проект использования топливного газа
В ходе заседания также было озвучено, что удельный расход топливно-энергетических ресурсов на отпуск электроэнергии в Татарстане в 2020 году снизился на 4% к уровню 2019 года и составил 278 г у.т./кВт·ч. В то время как энергетическая стратегия РФ на период до 2035 года предполагает сокращение удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии до 2024 года до 285,4 у.т./кВт·ч и к 2035 году до 255,6 у.т./кВт·ч.
Один из лучших показателей удельного расхода условного топлива у Казанской ТЭЦ-3 компании «ТГК-16». В 2020 году он сократился на 3% по сравнению с 2019 годом и составил 212 у.т./кВт·ч.
Компания системно решает технологические и экологические вопросы, планомерно реализуя комплексные программы модернизации. Так, сотрудничество с АО «ТАИФ-НК» позволило реализовать уникальный для республики проект: использовать топливный газ КГПТО в качестве газового топлива на энергетических котлах филиала АО «ТГК-16» — «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)».
Еще во время осмотра экспозиции выставки генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев рассказал Рустаму Минниханову, что строительство нового газорегуляторного пункта и газопровода от Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков до Нижнекамской ТЭЦ-1 началось в 2016 году.
— Газ, ранее сжигавшийся на факелах, стали использовать в качестве топлива теплоэлектроцентрали. Это позволило добиться экономического эффекта и сократить объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Так, по результатам 2020 года удалось предотвратить выбросы окислов азота в объеме 632 тонн и более 275 тыс. тонн парниковых газов.
Природный газ на Нижнекамскую ТЭЦ (ПТК-1) поступает по трем газопроводам от трех газораспределительных пунктов. Топливный газ на газораспределительном пункте Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) проходит очистку от пылевых частиц и смешивается с природным газом. После этого топливо равномерно распределяется по всем котлам.
Результаты испытаний энергетических котлов Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) при сжигании топливного газа в смеси с природным газом показали отсутствие отклонений от нормы при использовании такого вида топлива. К тому же было установлено, что сжигание топливного газа снижает температуру уходящих газов, что повышает экономичность работы котла. Экологические показатели по сравнению со сжиганием природного газа не ухудшились. Специалисты ООО «ЭнергоНаладка» и ООО ИЦ «Энергопрогресс», проводившие испытания, отметили, что при использовании природного газа в смеси с топливным газом поддерживается надежное воспламенение и выгорание топливного газа в топке котлов.
— Увеличение КПД котлов при работе на смеси природного и топливного газов позволило сохранить 1369 тонн условного топлива, — рассказал об экономическом эффекте Эдуард Галеев.
В прошлом году объем поставки топливного газа составил 149,9 млн куб. м, или 4,05% от общего объема сжигаемого топлива. В 2021 году поставки топливного газа будут увеличены до 257,7 млн куб. м, что позволит заменить примерно 215 млн куб. м природного газа.
Проект позволяет не только повысить рентабельность АО «ТГК-16» и АО «ТАИФ-НК» и эффективность использования нефтегазового сырья, но и значительно снизить сброс горючих газов на факельные установки, что дает еще большее снижение нагрузки на окружающую среду.
В ходе форума заслуги Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в реализации государственной программы энергосбережения в 2020 году отметили дипломом в номинации «Энергоэффективность как стратегия развития». Награду вручили директору станции Сергею Олюнину.
Новые станции на подходе
По оценке главы Минпромторга РТ, распределенная мощность составляет 347 МВт, или 4% от установленной мощности.
— С учетом программы ТАИФ по строительству в этом году парогазовой установки 495 МВт на НКНХ и 282 МВт на КОС к 2023 году — это хорошие и эффективные для ТАИФа проекты, — сообщил он. После их реализации суммарная распределительная мощность составит 13% от всей установленной мощности энергосистемы, или ¾ от используемой активной мощности.
— Пуск проектов распределенной генерации приведет к снижению полезного отпуска на сетях «Сетевой компании», — обозначил министр проблему «разрыва» в цепи. — Это значит, что нужно искать пути, чтобы оптимизировать остальные расходы. Иначе снижение полезного отпуска приведет к росту тарифа на сетевую составляющую и еще больше будет стимулировать к переходу на собственную генерацию», — считает Альберт Каримов.
«Альберт Анварович сделал хороший анализ, — подхватил горячую тему президент РТ Рустам Минниханов. — Пока переток не в нашу пользу, но мощности нам позволяют [развиваться]». Он признал, есть вопросы в сетях, но с пуском новых проектов перекосы в энергетике выровняются. По его словам, генерирующие проекты, которые реализуются на «Казаньоргсинтезе» и в «Нижнекамскнефтехиме» (используют синтез газа) с учетом растущих объемов дадут позитивный эффект. «Я думаю, что баланс будет», — уверенно заключил президент Татарстана.
В заключение он перешел к глобальным проблемам в энергетике. «Мир быстро меняется, и, конечно, есть некое желание наших западных партнеров решать свои вопросы экологические за счет углеродного налога, — усмехнулся президент. — Мы, значит, им один раз продукцию продаем, а еще, значит, должны налог заплатить, конечно, это не совсем справедливо. Но мы должны соответствовать вызовам», — призвал он сообщество энергетиков смотреть на перспективу.
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