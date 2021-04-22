Рустам Минниханов: «Переток пока не в нашу пользу, но мощности нам позволяют переиграть»

В Kazan Expo проходит Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии

Фото: Ринат Назметдинов

«Эффективность наших генерирующих станций пока не соответствует тем задачам, которые стоят перед нами. Есть вопросы и по сетевому хозяйству», — перечислял сегодня «болевые точки» в постковидной энергетике президент Татарстана Рустам Минниханов во время пленарного заседания Татарстанского международного форума по энергоресурсоэффективности и экологии. Перекосы могут быть исправлены с запуском новых мощностей. «Те проекты (генерации), которые реализуются на «Казаньоргсинтезе» и в «Нижнекамскнефтехиме», позволят найти баланс в энергосистеме», — выразил надежду глава республики, словно распутывая сложный узел отношений между энергетическими игроками.

Большая энергетика и машины из будущего

«Казань Экспо» встретил сегодня Татарстанский международный форум по энергоэффективности, где демонстрировались последние достижения в области большой традиционной генерации и «зеленой» энергетики. В форуме участвуют около 200 различных компаний из разных регионов страны. И хотя форум считается сугубо отраслевым энергетическим мероприятием, его смело можно считать местом встречи крупного бизнеса республики, ведь татарстанские энергокомпании интегрированы в холдинговые компании.

В частности, ТГК-16 презентовала проект использования топливного газа КГПТО в качестве газового топлива на энергетических котлах Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). «Сетевая компания» рассказывала про «умные» сети, КГЭУ — о ситуационном центре по теплоэнергетике. Экспозиционную витрину также оживили машины из будущего: электромобили от престижных брендов, зарядные устройства, водородные установки и даже трактор МТЗ на сжиженном газе в натуральную величину. Эта команда «новичков» на выставке больше всего интересовала и удивляла гостей.

«Если раньше про водород говорили как о чем-то фантастическом, то сегодня это реальность», — оживлялся всякий раз президент, когда подходил к необычным экспонатам. «Электромобили, СПГ-топливо, эти вещи считались далекой перспективой, а у нас в республике стали реальностью», — хвастался Минниханов, разговаривая с московскими гостями: заместителем министра промышленности и торговли Михаилом Ивановым и главой Национальной газомоторной ассоциации Василием Зининым.

ТГК-16 презентовала проект использования топливного газа КГПТО в качестве газового топлива на энергетических котлах Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Фото: tatarstan.ru

Выставка давно стала регулярной, в этом году она проходит в 21-й раз. Ее деловая программа будет длиться еще два дня. А сегодня на площадке форума прошло заседание правительства Татарстана с отчетом о ходе реализации госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в РТ по итогам 2020 года и задачах на 2021 год». С докладом выступил вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.



Отток татарстанских киловаттов



В его выступлении были изложены главные проблемы постковидной энергетики, которые в будущем могут стать триггерами тяжелых негативных последствий для экономики. По словам Альберта Каримова, в прошлом году объем потребления энергии сократился на 5%, зато его выработка внутри республики упала на 18%, откатившись к уровню пятилетней давности. По данным главы Минпромторга РТ, татарстанской энергосистемой было произведено 24 млрд кВт·ч, тогда как спрос составил 29 млрд кВт·ч. Отрицательная динамика держалась все месяцы года. Для сравнения: выработка электроэнергии в России снизилась всего на 3%.

— Наши станции вырабатывали меньше электроэнергии, чем в среднем по России, — отметил Альберт Каримов, добавив, что самый большой спад произошел на Заинской ГРЭС. Здесь выработка электроэнергии упала вдвое, но из-за нерыночных механизмов в энергетике ГРЭС получила положительные финансовые результаты.

Главная опасность в том, что спад производства энергии приводит к увеличению перетока. И притока мощности извне — от ФСК. «Переток увеличится больше, чем в 4 раза, — бил тревогу глава Минпромторга РТ. — А это значит, в последующем у нас увеличивается и платеж в пользу ФСК. «Сетевой компании» придется включить расходы на оплату этих услуг в 3,5 раза больше, чем сейчас. Это может привести к росту тарифа», — предупредил Альберт Каримов. И призвал подумать «над новыми схемами взаимодействия в целом по республиканской энергосистеме». В противном случае это создаст «предпосылки для ухода потребителей на собственные источники энергоснабжения», добавил он.

В выступлении Альберта Каримова были изложены главные проблемы постковидной энергетики, которые в будущем могут стать триггерами тяжелых негативных последствий для экономики. Фото: tatarstan.ru

Уникальный для Татарстана проект использования топливного газа

В ходе заседания также было озвучено, что удельный расход топливно-энергетических ресурсов на отпуск электроэнергии в Татарстане в 2020 году снизился на 4% к уровню 2019 года и составил 278 г у.т./кВт·ч. В то время как энергетическая стратегия РФ на период до 2035 года предполагает сокращение удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии до 2024 года до 285,4 у.т./кВт·ч и к 2035 году до 255,6 у.т./кВт·ч.

Один из лучших показателей удельного расхода условного топлива у Казанской ТЭЦ-3 компании «ТГК-16». В 2020 году он сократился на 3% по сравнению с 2019 годом и составил 212 у.т./кВт·ч.

Компания системно решает технологические и экологические вопросы, планомерно реализуя комплексные программы модернизации. Так, сотрудничество с АО «ТАИФ-НК» позволило реализовать уникальный для республики проект: использовать топливный газ КГПТО в качестве газового топлива на энергетических котлах филиала АО «ТГК-16» — «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)».

Еще во время осмотра экспозиции выставки генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев рассказал Рустаму Минниханову, что строительство нового газорегуляторного пункта и газопровода от Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков до Нижнекамской ТЭЦ-1 началось в 2016 году.

— Газ, ранее сжигавшийся на факелах, стали использовать в качестве топлива теплоэлектроцентрали. Это позволило добиться экономического эффекта и сократить объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Так, по результатам 2020 года удалось предотвратить выбросы окислов азота в объеме 632 тонн и более 275 тыс. тонн парниковых газов.

Эдуард Галеев рассказал Рустаму Минниханову, что газ, ранее сжигавшийся на факелах, стали использовать в качестве топлива теплоэлектроцентрали

Природный газ на Нижнекамскую ТЭЦ (ПТК-1) поступает по трем газопроводам от трех газораспределительных пунктов. Топливный газ на газораспределительном пункте Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) проходит очистку от пылевых частиц и смешивается с природным газом. После этого топливо равномерно распределяется по всем котлам.



Результаты испытаний энергетических котлов Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) при сжигании топливного газа в смеси с природным газом показали отсутствие отклонений от нормы при использовании такого вида топлива. К тому же было установлено, что сжигание топливного газа снижает температуру уходящих газов, что повышает экономичность работы котла. Экологические показатели по сравнению со сжиганием природного газа не ухудшились. Специалисты ООО «ЭнергоНаладка» и ООО ИЦ «Энергопрогресс», проводившие испытания, отметили, что при использовании природного газа в смеси с топливным газом поддерживается надежное воспламенение и выгорание топливного газа в топке котлов.

— Увеличение КПД котлов при работе на смеси природного и топливного газов позволило сохранить 1369 тонн условного топлива, — рассказал об экономическом эффекте Эдуард Галеев.

В прошлом году объем поставки топливного газа составил 149,9 млн куб. м, или 4,05% от общего объема сжигаемого топлива. В 2021 году поставки топливного газа будут увеличены до 257,7 млн куб. м, что позволит заменить примерно 215 млн куб. м природного газа.

Проект позволяет не только повысить рентабельность АО «ТГК-16» и АО «ТАИФ-НК» и эффективность использования нефтегазового сырья, но и значительно снизить сброс горючих газов на факельные установки, что дает еще большее снижение нагрузки на окружающую среду.

В ходе форума заслуги Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в реализации государственной программы энергосбережения в 2020 году отметили дипломом в номинации «Энергоэффективность как стратегия развития». Награду вручили директору станции Сергею Олюнину.

Заслуги Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в реализации государственной программы энергосбережения в 2020 году отметили дипломом в номинации «Энергоэффективность как стратегия развития». Фото: Максим Платонов

Новые станции на подходе

По оценке главы Минпромторга РТ, распределенная мощность составляет 347 МВт, или 4% от установленной мощности.

— С учетом программы ТАИФ по строительству в этом году парогазовой установки 495 МВт на НКНХ и 282 МВт на КОС к 2023 году — это хорошие и эффективные для ТАИФа проекты, — сообщил он. После их реализации суммарная распределительная мощность составит 13% от всей установленной мощности энергосистемы, или ¾ от используемой активной мощности.

— Пуск проектов распределенной генерации приведет к снижению полезного отпуска на сетях «Сетевой компании», — обозначил министр проблему «разрыва» в цепи. — Это значит, что нужно искать пути, чтобы оптимизировать остальные расходы. Иначе снижение полезного отпуска приведет к росту тарифа на сетевую составляющую и еще больше будет стимулировать к переходу на собственную генерацию», — считает Альберт Каримов.

«Альберт Анварович сделал хороший анализ, — подхватил горячую тему президент РТ Рустам Минниханов. — Пока переток не в нашу пользу, но мощности нам позволяют [развиваться]». Он признал, есть вопросы в сетях, но с пуском новых проектов перекосы в энергетике выровняются. По его словам, генерирующие проекты, которые реализуются на «Казаньоргсинтезе» и в «Нижнекамскнефтехиме» (используют синтез газа) с учетом растущих объемов дадут позитивный эффект. «Я думаю, что баланс будет», — уверенно заключил президент Татарстана.

В заключение он перешел к глобальным проблемам в энергетике. «Мир быстро меняется, и, конечно, есть некое желание наших западных партнеров решать свои вопросы экологические за счет углеродного налога, — усмехнулся президент. — Мы, значит, им один раз продукцию продаем, а еще, значит, должны налог заплатить, конечно, это не совсем справедливо. Но мы должны соответствовать вызовам», — призвал он сообщество энергетиков смотреть на перспективу.

1 / 34 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Роман Хасаев

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Ринат Назметдинов

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Роман Хасаев